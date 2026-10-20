Participanții care au luat zilnic un supliment cu mai multe tulpini bacteriene au obținut rezultate mai bune la unele evaluări cognitive decât cei care au primit un placebo. În plus, cercetătorii au observat o reducere semnificativă a nivelului din sânge al unui biomarker asociat bolii Alzheimer, se arată într-un raport publicat de Journal of Alzheimer’s Disease și citat de Science Alert.

Studiul, desfășurat timp de 24 de săptămâni pe adulți vârstnici cu semne timpurii de afectare cognitivă, oferă noi indicii despre legătura dintre microbiomul intestinal și sănătatea creierului.

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