Pentru prima dată a fost lansat și un ghid, care îi învață pe doctori - după modelul din străinătate - cum să transmită veștile proaste.

Cătălina a fost diagnosticată cu cancer de sân în urmă cu 6 ani. Și a aflat acest lucru prin telefon de la medic.

Cătălina Dinu: „Deși înainte de operație mi-a zis că 98% este benign, rezulatele nu sunt așa îmbucurătoare și că totuși este ceva malign. A fost foarte rău pentru că e ceva de incertitudine și eu eram singură acasă cu un copil de 4 ani''

Nu puține sunt situațiile în care pacienții află diagnostice crunte într-un mod brutal.

Prof. dr. Alina Tănase: „Noi ca medici învățăm să tratăm să ne luptăm cu bolile, învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim. Pacienții noștri de foarte mult ori uită ce le-a spus, dar nu uită niciodată cum le-am spus''.

Prof. dr. Sorin Costreie: „Studiile ne spun că 40% din vindecare rezidă în comunciare medic pacient. Aceasta comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului''.

Pentru a limita astfel de situații, Colegiul Medicilor România, împreună cu specialiști în comunicare și cu asociații de pacienți au lansat primul ghid de comunicare a veștilor proaste. Aici sunt date exemple despre modul în care poate fi începută discuția și se spune despre faptul că pacientul trebuie întrebat dacă dorește să fie însoțit în cadrul discuției

În străinătate se fac foarte des cursuri în care medicii sunt puși față în față cu actori care joacă rolul unor pacienți, iar acest lucru îi ajută să învețe comunicarea inclusiv în situațîi dificile.

Pacientă: „Medicii mai tineri și mai ales cei care fac rezidențiat în afară se întorc cu o bune practici, cu diverse cursuri espre cum sp comuncie, cum spă se poziționeze la un diagnostic greu''.

Conf. dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumologie: „Este nevoie de orice inițiativă care educă tinerii medici, dar și pe noi, cei care avem deja experiență, pentru că nu doar pacienții se schimbă, ci și profilul lor. Orice comunicare trebuie să țînă cont de emoțiile cu care vin pacienții.”

Corespondent PRO TV: „În acest moment în facultățile de medicină există prea puține cursuri obligatorii care să i învete pe viitorii medici cum să comunice cu pacienții. Cele mai multe dintre ele sunt opționale. Abia acum se fac pași pentru extinderea lor. Iar în ceea ce îi privește pe rezidenți, medicii specialiști ori primari, uneori, astfel de cursuri sunt organizate în cadrul spitalelor. Dar, din păcate, sunt prea puține”.