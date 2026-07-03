În Brașov, străzile au fost înghițite de ape, iar șuvoaiele au smuls bucăți din asfalt. Inundații au fost și în Sibiu sau Suceava. Iar în Timișoara, mai mulți copaci au fost doborâți de rafale.

Vremea rea continuă și vineri. La ora 10:00 intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în 36 de județe, plus Capitala.

O ploaie de doar o jumătate de oră a transformat străzile din Brașov în râuri. Șuvoaiele au năvălit pe carosabil cu forță – dovada stă într-o bucată de asfalt smulsă de ape.

Nivelul apei a fost și de un metru în unele zone. Nici măcar o ambulanță nu a putut înainta. Apa depășea roata.

Corespondent ProTV: „Aceste mașini au rămas blocate în mijlocul drumului după ce ploile torențiale au inundat strada. Apa a ajuns peste nivelul roților, iar șoferii nu au mai putut înainta.”

Șofer: „Eu am rămas cu mașina să văd dacă reușesc să o scot pe neutru, să o dau pe margine, să vin mâine să o iau. Sunt încă în stare de șoc.”

Un alt șofer a fost surprins în mijlocul inundației, cățărat pe mașină. Neputincios, și-a abandonat autoturismul și a pornit înot către o porțiune mai puțin adâncă.

Nici pietonii nu au scăpat de probleme: „E dezastru!”

Corespondent ProTV: „Aici, chiar în locul în care mă aflu, este o trecere de pietoni, dar nu se mai distinge pentru că este acoperită cu apă, care îmi ajunge până la glezne în acest moment, iar trotuarul este acoperit cu noroi și bucăți de lemn.”

Și în Sibiu a turnat cu găleata. Au căzut 50 de litri de apă pe metru pătrat pe oră – un nivel record în această perioadă, spun meteorologii.

„Plouă de nu mai vezi nimic... Se circulă cu 20-25 de km la oră.”

Pompierii au intervenit în aproape 30 de locații, unde au fost inundate subsoluri și gospodării.

În alte șapte cazuri, vântul a provocat distrugeri. Printre ele, și hornul degradat al unei case, care s-a rupt în timpul vijeliei. Doi pui de barză care și-au făcut cuib acolo au pierit. De asemenea, bucățile desprinse din coșul de fum au căzut pe acoperișul locuinței vecine.

Localnici: „O furtună, cum n-am văzut așa ceva. Nici nu știu, zburau țigle, turnul, zgomot, berze pe jos. Sunt în stare de șoc” (...)

„A fost furtună mare, da. A bătut tare vântul, probabil l-a umezit, presupun eu.” (...)

„Aoleu, era puternic! Nu vă pot explica, dacă nu m-am speriat de numa-numa. Au fost... ce dezastru!”

În județul Suceava, râul Bistrița a ieșit din matcă, iar un camion cu stupi de albine a fost înconjurat de ape la marginea unei păduri.

De asemenea, mai multe gospodării și terenuri au fost inundate.

Col Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava: „Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei.”

Iar în Timișoara, rafalele au doborât mai mulți copaci, care fie au blocat circulația, fie au căzut pe mașini, fie au rupt cabluri electrice. 12 apartamente au rămas fără curent.

Localnică: „Cam 10 minute, cam așa. Nu mai era picături de ploaie, curgea ca și la ... perdea. Și vântul destul de tare.”

Vineri, furtunile vor lovi aproape toată țara. Meteorologii au emis un cod galben și se așteaptă la precipitații abundente, vânt puternic și chiar grindină. Excepție fac cinci județe din vestul și nord-vestul României.