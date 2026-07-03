Benzina și motorina s-ar putea ieftini în iulie. Motivul pentru care prețurile ar putea crește din nou din august - expert

Prețurile carburanților ar putea începe să scadă în luna iulie, pe fondul ieftinirii petrolului pe piețele internaționale, însă reducerea ar putea fi doar temporară.

Potrivit unei analize realizate de președintele AEI, Dumitru Chisăliță, actualul context favorabil este susținut de relaxarea tensiunilor geopolitice și de surplusul de ofertă de țiței, însă din august piața ar putea reveni pe un trend ascendent. Potrivit analizei, detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran a redus semnificativ riscul unor întreruperi ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la scăderea cotațiilor internaționale. În același timp, piața este alimentată în continuare cu volume importante de țiței provenite din rezervele strategice eliberate în perioada tensiunilor geopolitice. Aceste cantități suplimentare, care ar urma să rămână în piață încă aproximativ o lună, mențin oferta peste nivelul cererii și pun presiune asupra prețului petrolului. După revenirea cotației Brent în jurul pragului de 70 de dolari pe baril, expertul estimează că aceasta s-ar putea menține în luna iulie în intervalul 60-70 de dolari, nivel apropiat de cel înregistrat în 2025. Citește și Oficial BNR: ”E normal ca băncile să aibă profit”. Cum vede Banca Națională sectorul bancar din România

De ce carburanții nu s-au ieftinit încă Deși petrolul a revenit la un nivel comparabil cu cel din februarie 2026, prețurile la pompă au rămas ridicate. Explicația ține de mai mulți factori economici, susține analiza. Majorările de taxe, stocurile de carburanți produse din țiței cumpărat la prețurile ridicate din perioada conflictului și politica comercială a distribuitorilor au întârziat transmiterea scăderii cotațiilor internaționale către consumatorii finali. Pe măsură ce aceste stocuri vor fi înlocuite cu produse obținute din petrol achiziționat la prețuri mai mici, concurența dintre distribuitori ar urma să se reflecte și în prețurile afișate la pompă. În aceste condiții, AEI estimează că până la sfârșitul lunii iulie benzina standard ar putea ajunge la un preț cuprins între 7,90 și 8,20 lei pe litru, iar motorina între 8,40 și 8,80 lei pe litru, dacă nu vor apărea noi tensiuni geopolitice sau modificări fiscale.

Reducerile ar putea dura doar o lună Analiza avertizează însă că această perioadă de ieftinire ar putea fi una limitată. În aproximativ o lună este așteptată încheierea eliberării petrolului din rezervele strategice, iar statele vor începe procesul de refacere a acestora. Astfel, acestea vor reveni în piață ca importanți cumpărători de țiței, în timp ce surplusul actual de ofertă va dispărea. Dacă această evoluție va coincide cu o creștere insuficientă a producției din partea OPEC+ și cu menținerea unui consum mondial ridicat, echilibrul dintre cerere și ofertă s-ar putea schimba din nou. În acest scenariu, cotația petrolului Brent ar putea reveni în intervalul 75-80 de dolari pe baril, ceea ce s-ar reflecta din nou în creșterea prețurilor carburanților. Potrivit președintelui AEI, ieftinirea estimată pentru luna iulie nu reprezintă începutul unui trend descendent de durată, ci este mai degrabă efectul unui context internațional favorabil. Din august și mai ales în toamnă există premise ca presiunile asupra prețurilor să reapară, inclusiv pe piața din România. Astfel, actuala fereastră de ieftinire ar putea dura doar câteva săptămâni, înainte ca evoluția pieței petrolului să inverseze din nou tendința.

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