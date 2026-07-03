Imaginile surprinse în centrul metropolei americane au alimentat zvonurile: mai multe camioane au descărcat echipamente în fața clădirii din Manhattan. Iar la una dintre întrări, a fost întins, pentru scurt timp, un covor roșu. În zonă au apărut și fanii cuplului.

Cheri Wims, fan: „Sunt fană Taylor Swift și sunt foarte încântată că evenimentul are loc la New York. Când am trecut pe aici, l-am întrebat pe unul dintre muncitori dacă pachetele acelea sunt pentru Taylor Swift. Mi-a răspuns că nu. Iar eu am zis: „Aha, bine”. Dar mă bucur enorm că am ajuns aici”.

Potrivit unor surse citate de Associated Press și de publicația TMZ , joi ar fi avut loc o repetiție, cu aproximativ 100 de invitați. Aceleași surse au transmis că recepția ar urma să înceapă vineri, în jurul orei locale 16:00. Ceremonia nupțială ar avea loc la ora 17.30 și vă fi urmată de o petrecere că-n poveșți.

Harvey Levin, TMZ: „Se pare că ceremonia vă fi una restrânsă, însă petrecerea vă fi un spectacol uriaș. Locul vă arăta că un parc de distracțîi. Chiar astăzi descărcau seturi de golf, așa că probabil vor amenaja un teren de mini-golf sau ceva asemănător. Au adus copaci și chiar construiesc un castel. Vor să transforme Madison Square Garden într-un adevărat tărâm de poveste”.

Dacă e să dăm crezare zvonurilor, sunt așteptați peste o mie de invitați, cu aproximativ 500 de vehicule. Iar petrecerea vă dura până la 2 noaptea.

Harvey Levin, TMZ: „Cu siguranță vor fi foarte multe vedete. La urma urmei, este vorba despre două lumi care reunesc o mulțime de oameni celebri. Pe de o parte este lumea lui Travis, cu mari staruri din sport, iar pe de altă parte este Taylor Swift, care atrage celebrități din toate domeniile. Așa că, fără îndoială, vor fi foarte multe nume importante”.

Povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce a început în vara anului 2023. Atunci, starul din Campionatul Național de Fotbal American a povestit, într-un podcast, că și-ar fi dorit să îi ofere cântăreței o brățară a prieteniei, cu numărul său de telefon. Gestul i-a atras atenția lui Taylor, iar cei doi au început să se întâlnească discret. Astăzi, relația lor este urmărită de milioane de fani, din întreaga lume.