Premieră medicală în România: o fetiță de 1 an a primit un microcip în ureche. Costul procedurii

O premieră medicală a fost realizată în România: un implant inteligent făcut unei fetițe de doar 1 an, diagnosticată la naștere cu hipoacuzie bilaterală profundă.

Practic, pacienta a primit un microcip. Medicii spun că sute de copii și adulți sunt pe listele de așteptare pentru o astfel de procedură, mai ales că statul decontează aparatul și intervenția.

Un „smartphone” auditiv pentru fetiță

În cazul unui implant cohlear, pacientului cu deficiență de auz i se montează sub piele o parte a dispozitivului, iar cealaltă este atașată în exterior, după ureche.

Noul sistem implantat copilei de 1 an este un cip inovator cu memorie internă, care poate stoca harta auditivă a fetiței. Aparatul funcționează ca un „smartphone” ce își actualizează periodic software-ul și îi oferă copilului acces la inovațiile viitoare, fără a mai fi necesare alte intervenții chirurgicale.

Prof. Univ. Dr. Dan Cristian Gheorghe, șeful Clinicii ORL Spitalul Marie Curie: „Dacă hipoacuzia unui copil după vârsta de 6 luni este tratată corespunzător, atunci se dezvoltă o vorbire normală și se dezvoltă normal din punct de vedere cognitiv. Acesta este motivul pentru care trebuie făcut implantul cât mai repede.”

Medicii spun că listele de așteptare pentru aparatele decontate de stat, mai ales pentru a doua intervenție (la cealaltă ureche), sunt foarte lungi, așa că părinții au plătit dispozitivul, care costă peste 20.000 de euro.

Alexandra Neagu, medic primar ORL: „Al doilea implant aduce alte avantaje: o inteligibilitate mai bună în mediul cu zgomot, poate să detecteze sursa sonoră.”

Corespondent PROTV: „La Spitalul Marie Curie din Capitală nu s-a mai făcut al doilea implant cohlear pentru un copil de 6 ani, spun medicii. Și asta din cauza faptului că apar mereu cazuri noi, iar statul a decis că au prioritate pacienții pentru prima intervenție. Anul trecut, de pildă, în toată țara s-au făcut 185 de implanturi cohleare pentru copii și adulți, cu un cost de peste 17 milioane de lei.”

