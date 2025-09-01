Pacienţii pot raporta dacă un medic de la stat i-a trimis la privat. Cum se fac sesizările și ce date trebuie completate

Pacienții pot, începând de luni, 1 septembrie, să sesizeze atunci când un medic îi redirecționează în mod abuziv din spitalele de stat către cele private.

Ministerul Sănătății a activat formularul care le permite oamenilor să sesizeze aceste fapte. Formularul este disponibil pe site-ul instituției.

Cei care vor să facă o reclamație trebuie să completeze câteva date de identificare: adresa de email, un număr de telefon, localitatea din care sunt, dar și spitalul, secția de stat în care au fost și denumirea unității sanitare private către care au fost redirecționați.

Min. Sănătății: "Spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a menționat în luna august că aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat.

„Sistemul medical funcţionează mai bine printr-o colaborare deschisă între pacienţi şi medici. În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii.

Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcţionează” sau că „nu există condiţii” – şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”, afirma atunci ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.

Românii, nemulțumiți de sistemul public de sănătate

Un studiu din 2024 arată că românii sunt nemulțumiți de sistemul public de sănătate.

„În România, gradul de satisfacţie a cetăţenilor se menţine la nivelul din 2023 şi este chiar mai scăzut decât media europeană: doar 39% dintre românii chestionaţi sunt mulţumiţi faţă de modul în care sistemul public de sănătate îi serveşte", arată studiul STADA Health Report 2024.

Potrivit studiului, accesul la consultaţii medicale, standardul serviciilor medicale, deficitul de personal şi neîncrederea generală în factorii de decizie din sectorul sănătăţii sunt principalele motive, la nivel general, ale nemulţumirii faţă de sistemele de sănătate.

În ceea ce priveşte România, pe lângă acestea, respondenţii au mai indicat şi lipsa accesului la servicii medicale de prevenţie (37%), printre cauzele încrederii scăzute în sistemul public.

