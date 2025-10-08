Cel puțin 49 de cazuri de rujeolă au fost înregistrate în septembrie. Vaccinările ROR continuă în întreaga țară

Stiri Sanatate
08-10-2025 | 11:41
rujeola
Shutterstock

Un număr de 49 de cazuri de rujeolă au fost notificate în luna septembrie, cele mai multe dintre acestea provenind din judeţul Vaslui (7), a informat Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

autor
Sabrina Saghin

„În perioada 01.01.2023 - 30.09.2025, în România au fost notificate 35.633 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în municipiul Bucureşti, 4 în judeţul Braşov, 3 în judeţul Giurgiu, câte 2 în judeţele Argeş, Iaşi, Suceava, Satu Mare şi câte 1 în judeţele: Mureş, Sibiu, Buzău, Constanţa, Alba, Ialomiţa, Vaslui, Bacău, Bihor şi Botoşani)", precizează sursa citată.

Potrivit INSP, în perioada 1 - 30 septembrie, conform datelor extrase din RENV, au fost utilizate 23.296 de doze de vaccin ROR din stoc naţional. 

Sursa: Agerpres

Etichete: vaccin, rujeola,

Dată publicare: 08-10-2025 11:41

