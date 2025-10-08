Cel puțin 49 de cazuri de rujeolă au fost înregistrate în septembrie. Vaccinările ROR continuă în întreaga țară

Un număr de 49 de cazuri de rujeolă au fost notificate în luna septembrie, cele mai multe dintre acestea provenind din judeţul Vaslui (7), a informat Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

„În perioada 01.01.2023 - 30.09.2025, în România au fost notificate 35.633 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 30 de decese (5 în municipiul Bucureşti, 4 în judeţul Braşov, 3 în judeţul Giurgiu, câte 2 în judeţele Argeş, Iaşi, Suceava, Satu Mare şi câte 1 în judeţele: Mureş, Sibiu, Buzău, Constanţa, Alba, Ialomiţa, Vaslui, Bacău, Bihor şi Botoşani)", precizează sursa citată.

Potrivit INSP, în perioada 1 - 30 septembrie, conform datelor extrase din RENV, au fost utilizate 23.296 de doze de vaccin ROR din stoc naţional.

