Compania românească a accesat fonduri europene de 75 de milioane de euro prin programul East-Invest, destinat regiunilor estice din Uniune. Este vorba de medicamente esențiale, vaccinuri și antibiotice.

Lucrările pentru noul centru de cercetare vor începe chiar în această vară și vor dura trei ani. În hubul de la Iași se va face cercetare pentru obținerea unor proteine similare anticorpilor naturali, folosite în tratamentul cancerului.

În plus, se vor dezvolta tehnologii care vor permite terapia țintită oncologică.