Nicio legătură între paracetamolul administrat în sarcină și autismul sau ADHD la copii, arată un nou studiu

Stiri Sanatate
10-11-2025 | 09:37
Sarcina
Shutterstock

Un amplu studiu de revizuire privind utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate a constatat că nu există nicio legătură convingătoare între acest analgezic obișnuit și riscul de autism sau ADHD la copii, scrie The Guardian. 

autor
Vlad Dobrea

Publicarea cercetării a fost accelerată pentru a oferi femeilor însărcinate și medicilor lor informații fiabile, după ce administrația Trump a îndemnat gravidele să evite paracetamolul – cunoscut și sub denumirea de acetaminofen sau Tylenol – susținând că ar contribui la creșterea numărului de cazuri de autism.

Vorbind la Casa Albă în septembrie, președintele american Donald Trump a declarat că femeile ar trebui să discute cu medicul despre limitarea utilizării paracetamolului în timpul sarcinii și a folosit un ton mult mai dur ulterior, spunându-le să „lupte cu toate puterile” pentru a nu-l lua.

Deși rata diagnosticării autismului a crescut în ultimele decenii, mulți oameni de știință cred că această tendință este explicată de creșterea gradului de conștientizare, îmbunătățirea metodelor de diagnostic și extinderea criteriilor clinice folosite pentru definirea tulburării.

Citește și
Niacinamida
Niacinamida – secretul unei pieli sănătoase și strălucitoare. Cum se folosește corect
Ce arată noua analiză

Într-un studiu de tip umbrella review publicat luni în British Medical Journal, cercetătorii au analizat toate studiile științifice anterioare care investigau dacă paracetamolul administrat în sarcină crește riscul ca viitorul copil să fie diagnosticat cu autism sau ADHD.

Ei au concluzionat că nivelul de calitate al acestor cercetări era „scăzut până la critic de scăzut”, iar eventualele corelații observate între medicament și tulburările neurodezvoltării sunt probabil explicate de factori genetici familiali sau alte cauze externe.

„Femeile trebuie să știe că dovezile existente nu susțin cu adevărat o legătură între paracetamol și autism sau ADHD”,
a declarat prof. Shakila Thangaratinam, medic obstetrician și coordonator al studiului de la Universitatea din Liverpool.

Ea a adăugat că, dacă o femeie însărcinată are nevoie de paracetamol pentru febră sau durere, este sigur să-l folosească, mai ales pentru că febra mare în sarcină poate fi periculoasă pentru făt. Alte analgezice, precum ibuprofenul, nu sunt recomandate în timpul sarcinii.

Cum s-a desfășurat cercetarea

Oamenii de știință au analizat nouă studii sistematice, care la rândul lor au inclus 40 de cercetări observaționale despre utilizarea paracetamolului în sarcină și legătura cu autismul, ADHD sau alte tulburări neurodezvoltamentale.

Toate studiile au raportat cel puțin o posibilă asociere între consumul de paracetamol al mamei și riscul de autism sau ADHD la copii, dar șapte dintre ele au cerut prudență, întrucât nu puteau exclude influența altor factori.

Un singur studiu a luat în calcul în mod corect moștenirea genetică și starea de sănătate a mamei. Acesta, realizat anul trecut pe 2,4 milioane de copii din Suedia, a observat o ușoară creștere a cazurilor de autism, ADHD și dizabilitate intelectuală la copiii ale căror mame luaseră paracetamol.
Însă, atunci când cercetătorii au comparat frați expuși la paracetamol cu frați neexpusi, efectul a dispărut complet — ceea ce sugerează că genetica sau mediul familial, nu medicamentul, ar fi fost factorul determinant.

Sursa: The Guardian

Etichete: studiu, paracetamol, adhd,

Dată publicare: 10-11-2025 09:37

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Niacinamida – secretul unei pieli sănătoase și strălucitoare. Cum se folosește corect
Stiri Sanatate
Niacinamida – secretul unei pieli sănătoase și strălucitoare. Cum se folosește corect

Niacinamida este un ingredient care se regăsește în numeroase produse cosmetice pentru îngrijirea tenului, fiind utilizat la scară largă pentru beneficiile sale.

Platforma Pacientului. Cum va funcționa site-ul pe care românii pot sesiza problemele din spitale
Stiri Sanatate
Platforma Pacientului. Cum va funcționa site-ul pe care românii pot sesiza problemele din spitale

Platforma Pacientului, care este în lucru, va fi un site pe care atât pacienții, cât și personalul medical pot sesiza probleme din spitale, care vor fi analizate de o echipă a Ministerului Sănătății.

Românii își vor putea face programări la medic de pe noul sistem informatic al sănătății. ”Toate documentele dispar”
Stiri Sanatate
Românii își vor putea face programări la medic de pe noul sistem informatic al sănătății. ”Toate documentele dispar”

Noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va permite pacientului să își vadă istoricul medical și să facă programări la ambulatoriu și la medicul de familie, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Recomandări
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață
Romania, te iubesc!
O armată cât o țară și uluitorul oraș subteran de sub Helsinki. Pentru finlandezi, pregătirea de apărare face parte din viață

  „Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea a III-a. Finlanda are o strategie de apărare totală, potrivit căreia toți cetățenii au un rol în cazul unui atac inamic.

Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump
Stiri externe
Directorul BBC şi şefa serviciului de ştiri au demisionat după ce au fost acuzați de manipularea unui discurs al lui Trump

Directorul general al radioteleviziunii BBC, Tim Davie, şi şefa serviciului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat duminică după ce un documentar al BBC a indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al preşedintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult
iBani
Gesturi simple care îți pot reduce facturile la jumătate. Un frigider necurățat poate consuma și de două ori mai mult

După liberalizarea prețurilor din vară, facturile la electricitate s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori. Pe de altă parte, deși preţul gazului este încă plafonat, odată cu venirea sezonului rece, consumul crește în mai toate locuințele.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Noiembrie 2025

30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28