Nicio legătură între paracetamolul administrat în sarcină și autismul sau ADHD la copii, arată un nou studiu

Un amplu studiu de revizuire privind utilizarea paracetamolului de către femeile însărcinate a constatat că nu există nicio legătură convingătoare între acest analgezic obișnuit și riscul de autism sau ADHD la copii, scrie The Guardian.

Publicarea cercetării a fost accelerată pentru a oferi femeilor însărcinate și medicilor lor informații fiabile, după ce administrația Trump a îndemnat gravidele să evite paracetamolul – cunoscut și sub denumirea de acetaminofen sau Tylenol – susținând că ar contribui la creșterea numărului de cazuri de autism.

Vorbind la Casa Albă în septembrie, președintele american Donald Trump a declarat că femeile ar trebui să discute cu medicul despre limitarea utilizării paracetamolului în timpul sarcinii și a folosit un ton mult mai dur ulterior, spunându-le să „lupte cu toate puterile” pentru a nu-l lua.

Deși rata diagnosticării autismului a crescut în ultimele decenii, mulți oameni de știință cred că această tendință este explicată de creșterea gradului de conștientizare, îmbunătățirea metodelor de diagnostic și extinderea criteriilor clinice folosite pentru definirea tulburării.

Ce arată noua analiză

Într-un studiu de tip umbrella review publicat luni în British Medical Journal, cercetătorii au analizat toate studiile științifice anterioare care investigau dacă paracetamolul administrat în sarcină crește riscul ca viitorul copil să fie diagnosticat cu autism sau ADHD.

Ei au concluzionat că nivelul de calitate al acestor cercetări era „scăzut până la critic de scăzut”, iar eventualele corelații observate între medicament și tulburările neurodezvoltării sunt probabil explicate de factori genetici familiali sau alte cauze externe.

„Femeile trebuie să știe că dovezile existente nu susțin cu adevărat o legătură între paracetamol și autism sau ADHD”,

a declarat prof. Shakila Thangaratinam, medic obstetrician și coordonator al studiului de la Universitatea din Liverpool.

Ea a adăugat că, dacă o femeie însărcinată are nevoie de paracetamol pentru febră sau durere, este sigur să-l folosească, mai ales pentru că febra mare în sarcină poate fi periculoasă pentru făt. Alte analgezice, precum ibuprofenul, nu sunt recomandate în timpul sarcinii.

Cum s-a desfășurat cercetarea

Oamenii de știință au analizat nouă studii sistematice, care la rândul lor au inclus 40 de cercetări observaționale despre utilizarea paracetamolului în sarcină și legătura cu autismul, ADHD sau alte tulburări neurodezvoltamentale.

Toate studiile au raportat cel puțin o posibilă asociere între consumul de paracetamol al mamei și riscul de autism sau ADHD la copii, dar șapte dintre ele au cerut prudență, întrucât nu puteau exclude influența altor factori.

Un singur studiu a luat în calcul în mod corect moștenirea genetică și starea de sănătate a mamei. Acesta, realizat anul trecut pe 2,4 milioane de copii din Suedia, a observat o ușoară creștere a cazurilor de autism, ADHD și dizabilitate intelectuală la copiii ale căror mame luaseră paracetamol.

Însă, atunci când cercetătorii au comparat frați expuși la paracetamol cu frați neexpusi, efectul a dispărut complet — ceea ce sugerează că genetica sau mediul familial, nu medicamentul, ar fi fost factorul determinant.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













