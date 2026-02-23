Secții întregi sunt închise ori nu pot asigura garda, iar tinerii medici refuză să se îndrepte spre aceste zone. Pe lângă faptul că de multe ori nu au cu ce să și facă meseria, dincolo de spital, spun ei, în astfel de orașe viața este extrem de monotonă.

În România sunt peste 28.000 de medici rezidenți, însă doar 1.604 fac rezidențiatul pe post - adică ar putea avea serviciul asigurat când vor deveni specialiști. Dar multe posturi sunt în spitale din orașe mici.

Corespondent PRO TV: „La spitalul din Oltenița de exemplu, posturile de medic diabetolog și pneumolog au fost ocupate 5 ani de medici rezidenți. Timp în care spitalul a așteptat formarea lor. După examenul de specialitate, medicii și au dat demisia pentru că au plecat în orașe mai mari. Acum, dacă posturile vor fi scoase la concurs tot pentru rezidenți, vor fi blocate încă 5 ani''.

Multe dintre orașele mai mici din România nu sunt atractive pentru medici.

Vlad Năstase, medic rezident an 6: „Suntem medici, lucrăm în spital, dar trebuie să trăim într-o localitate care ne poate oferi posibilități de relaxare, de odihnă și pentru copii cu un sistem de educație bine dezvoltat''.

Apoi, lipsa echipelor multidisciplinare și a infrastructurii medicale reprezintă factori determinanți în alegerile medicilor.

Valentin este medic rezident la ortopedie în Spitalul Floreasca. Face cam 4 gărzi pe lună, dar nu este plătit pentru că este abia în anul 2. Povestește cât de greu poate fi rezidențiatul pentru cei care nu se simt respectați și sprijiniți în stagiile de practică.

Valentin Burcan, medic rezident an 2: „Fac și pe brancardierii, fac și pe asistentele, au mult mai multe roluri, nu intră în sală și când intră în sală sunt doar spectatori. Franța, din timpul studenției primesc o responsabilitate, primesc pacienți. Ulterior în rezidențiat este mult mai ușor, la noi riști să ajungi în prima zi și să simți că ești aruncat într-o turmă și să nu știi ce să faci''.

Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR: „La locul de muncă respectiv comunicarea și colaborarea atât cu conducerea spitalului, cât și cu autoritățile locale trebuie îmbunătățită pentru că din experiența noastră în foarte multe locuri lasă de dorit''.

Medicii nu pot fi obligați să rămână în spitalele din România, dar acolo unde managementul s-a implicat în modernizare, unitățile sanitare nu duc lipsă de specialiști. Este cazul spitalului orășenesc din Buhuși, unde cu fonduri europene și bani de la autoritățile locale, în doar câțiva ani spitalul a căpătat o nouă înfățișare, iar numărul spitalizărilor de zi s-a triplat.