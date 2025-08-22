La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție

Primul centru de mari arși din țara noastră va fi gata la sfârșitul acestui an, anunță ministrul Sănătății. Este vorba despre cel de la Timișoara, unde lucrările au depășit 80%.

autor
Daniel Preda,  Reka Bereczki

Celelalte două, de la Târgu Mureș și București, vor fi gata abia anul viitor. În momentul de față pacienții care au arsuri pe tot corpul sunt trimiși la tratament în străinătate.

Primul centru de mari arși din România are 5 etaje și se află în apropierea Spitalului Județean din Timișoara. În interior muncitorii lucrează la finisaje, iar Ministerul Sănătății a demarat deja procedurile pentru achiziția aparaturii medicale. Pe acoperiș va funcționa și un heliport.

Andreea Rață, director medical Spitalul Județean Timișoara: „Avem un personal extrem de bine pregătit, avem o serie de proiecte de formare a personalului care îngrijește pacientul ars”.

Centrul de la Timișoara va avea șase paturi pentru marii arși, plus alte șase arși intermediari și post critici. De asemenea, 27 de pacienți vor putea fi îngrijiți în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

România are doar 18 paturi pentru marii arși

În momentul de față, în țară avem doar 18 paturi unde pot fi tratați mari arși. Până luna trecută, exista Centrul de arși de la Floreasca. Numai că, după ce au fost constatate mai multe nereguli, a fost retrogradat la statutul de „Unitate Funcțională de Arși”, adică tratează pacienții cu arsuri pe o suprafață mai mică din corp.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Dacă, din nefericire, o să avem situații de acest gen, pacienții care nu pot fi tratați în România vor fi transferați imediat în spitalele din Europa”.

Cele trei centre de arși dispuse în toată țara sunt ridicate cu 220 de milioane de euro de la Banca Mondială. După cel din Timișoara, va fi finalizat cel din Târgu Mureș, urmat de cel din Capitală, pentru copii, de la Grigore Alexandrescu.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Din primăvara anului viitor să fie dat în folosință cel de la Târgu Mureș și la finalul anului viitor să fie dat în folosință primul centru de arși grav pentru copii din România”.

Anul acesta se împlinesc zece ani de la incendiul de la Colectiv, în urma căruia 65 de oameni au murit - cei mai mulți din cauza arsurilor.

22-08-2025 19:47

