Medic stomatolog: „Dacă ne spălăm pe dinţi putem preveni o grămadă de boli. Timpul alocat contează”

Medicul stomatolog Dan Pătroi susţine că, de cele mai multe ori, periuţa de dinţi este folosită în mod corect, dar că timpul spălatului pe dinţi este adesea scurtat, caz în care scade eficienţa.

Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în ştiinţe medicale, şeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, a declarat, joi seară, la un post TV, că atât inflamaţia gingivală, cât şi caria dentară sunt boli infecţioase şi că acestea sunt cauzate de bacterii care apar în lipsa unei igiene satisfăcătoare.

„Dacă ne spălăm pe dinţi, da, putem preveni o grămadă de boli. Şi mai mult decât atât, a ne spăla corect pe dinţi. Poate că, de cele mai multe ori, să spunem, mişcările ar fi corecte, frecvenţa de două ori pe zi ar fi corectă, dar timpul ăla de două-trei minute îl scurtăm la 30 de secunde sau un minut. Timpul alocat spălării pe dinţi contează. În multe studii publicate în domeniu se arată că, pentru a curăţa o suprafaţă dentară, periuţa respectivă trebuie să treacă, să spunem, nu ştiu, de 10 ori, 20 de ori, 30 de ori. Făcând toate acele mişcări, ai nevoie de timp să le faci”, a explicat medicul Dan Pătroi.

El a precizat că există şi periuţe electrice care fac singure mişcările, cu o frecvenţă mai mare decât în cazul folosirii periuţelor normale.

„Din acest punct de vedere, există multe studii care arată că aceste periuţe electrice curăţă mai eficient decât ar curăţa o periuţă manuală, clasică”, a adăugat medicul stomatolog Dan Pătroi.

Întrebat ce fel de periuţă recomandă, el a precizat că totul depinde de tipul de dinţi al utilizatorului.

„Ştiţi cum este? Sunt atât de multe, pentru că fiecare tip de periuţă, la un moment dat, este indicat pentru un anume fel de dinţi. Pentru dinţi înghesuiţi sau pentru dinţi spaţiaţi, din contră. Pentru o dentiţie mixtă, să-i spunem, în cazul unui copil. Sau, din contră, pentru dinţii temporari, în cazul copiilor mici. Cred că o indicaţie corectă am putea primi mergând la medicul nostru stomatolog curant şi întrebând ce periuţe ni s-ar potrivi”, a adăugat medicul Dan Pătroi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













