Medic stomatolog: „Dacă ne spălăm pe dinţi putem preveni o grămadă de boli. Timpul alocat contează”

Stiri Sanatate
09-10-2025 | 21:59
spalat pe dinti

Medicul stomatolog Dan Pătroi susţine că, de cele mai multe ori, periuţa de dinţi este folosită în mod corect, dar că timpul spălatului pe dinţi este adesea scurtat, caz în care scade eficienţa.

autor
Ioana Andreescu

Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în ştiinţe medicale, şeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, a declarat, joi seară, la un post TV, că atât inflamaţia gingivală, cât şi caria dentară sunt boli infecţioase şi că acestea sunt cauzate de bacterii care apar în lipsa unei igiene satisfăcătoare.

„Dacă ne spălăm pe dinţi, da, putem preveni o grămadă de boli. Şi mai mult decât atât, a ne spăla corect pe dinţi. Poate că, de cele mai multe ori, să spunem, mişcările ar fi corecte, frecvenţa de două ori pe zi ar fi corectă, dar timpul ăla de două-trei minute îl scurtăm la 30 de secunde sau un minut. Timpul alocat spălării pe dinţi contează. În multe studii publicate în domeniu se arată că, pentru a curăţa o suprafaţă dentară, periuţa respectivă trebuie să treacă, să spunem, nu ştiu, de 10 ori, 20 de ori, 30 de ori. Făcând toate acele mişcări, ai nevoie de timp să le faci”, a explicat medicul Dan Pătroi.

El a precizat că există şi periuţe electrice care fac singure mişcările, cu o frecvenţă mai mare decât în cazul folosirii periuţelor normale.

„Din acest punct de vedere, există multe studii care arată că aceste periuţe electrice curăţă mai eficient decât ar curăţa o periuţă manuală, clasică”, a adăugat medicul stomatolog Dan Pătroi.

Citește și
Spalat pe dinti
Spălatul pe dinți le poate salva viaţa bolnavilor. Descoperirea făcută de medici

Întrebat ce fel de periuţă recomandă, el a precizat că totul depinde de tipul de dinţi al utilizatorului.

„Ştiţi cum este? Sunt atât de multe, pentru că fiecare tip de periuţă, la un moment dat, este indicat pentru un anume fel de dinţi. Pentru dinţi înghesuiţi sau pentru dinţi spaţiaţi, din contră. Pentru o dentiţie mixtă, să-i spunem, în cazul unui copil. Sau, din contră, pentru dinţii temporari, în cazul copiilor mici. Cred că o indicaţie corectă am putea primi mergând la medicul nostru stomatolog curant şi întrebând ce periuţe ni s-ar potrivi”, a adăugat medicul Dan Pătroi.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Sursa: News.ro

Etichete: boli, medic stomatolog, spalat pe dinti,

Dată publicare: 09-10-2025 21:55

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
A murit la câteva minute după ce s-a spălat pe dinți. Greșeala părinților i-a fost fatală
Stiri Socante
A murit la câteva minute după ce s-a spălat pe dinți. Greșeala părinților i-a fost fatală

O fetiță în vârstă de 11 ani din California, Statele Unite, a murit, după ce a suferit o reacție elargică la o pastă de dinți bazată pe lapte.

Spălatul pe dinți le poate salva viaţa bolnavilor. Descoperirea făcută de medici
Stiri Sanatate
Spălatul pe dinți le poate salva viaţa bolnavilor. Descoperirea făcută de medici

Riscul de infecție post-operatorie poate să scadă considerabil și extrem de ușor. Este vorba despre banalul spălat pe dinţi, potrivit unui experiment care a durat doi ani şi a fost realizat într-un spital din Danemarca.

În România, 1 copil din 10 nu s-a spălat niciodată pe dinți
Stiri Sociale
În România, 1 copil din 10 nu s-a spălat niciodată pe dinți

Deşi este greu de acceptat, în România un copil din 10 nu s-a spălat niciodată pe dinţi. În total, sunt 400 de mii care nu au pus mâna pe o periuţă şi nu ştiu ce gust are pasta de dinţi.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28