Medic român: „Un virus înfiorător care circulă în Europa ar putea reapărea în România din cauza vaccinării scăzute”

Stiri Sanatate
14-11-2025 | 09:06
poliomielita

Un medic român a declarat într-un interviu că din cauza acoperirii vaccinale foarte scăzute împotriva poliomielitei în România, mult sub nivelul optim de 95%, există riscul apariției unor cazuri de boală.

autor
Aura Trif

Institutul Robert Koch a anunțat că forma „sălbatică” a poliomielitei a fost detectată în ape uzate din Germania, un obstacol pentru eradicarea globală a bolii. Descoperirea vine la mai bine de 30 de ani după ce au fost înregistrate în Germania ultimele cazuri de infecţii cu virusul sălbatic al poliomielitei la oameni şi marchează prima depistare din ţară a virusului sălbatic din probe de mediu de la începerea monitorizării de rutină în 2021.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că este prima depistare de acest fel în Europa din 2010 şi a întărit mesajul că nicio ţară nu este imună la răspândirea poliomielitei

Boala este una extrem de gravă, invalidantă, spune Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, boală pentru care nu există tratament, dar pentru care există vaccin. Tulpina de virus polio sălbatic circulă şi în alte state, în apele reziduale, tocmai pentru că există foarte mulţi oameni nevaccinaţi corespunzător, a precizat prof. univ. dr. Simin Aysel Florescu pentru News.ro.

Rata scăzută a vaccinului în România

“Este un semnal de alarmă. Ce înseamnă asta: ca să circule această tulpină sălbatică de virus polio, cineva trebuie să o excrete, adică un om, să o elimine prin materii fecale, de aia se caută în ape reziduale. Şi asta înseamnă că există oameni care elimină această tulpină sălbatică, asta înseamnă că există foarte mulţi oameni care nu sunt vaccinaţi corespunzător şi prin intermediul acestor oameni nevaccinaţi tupinile acestea circulă în continuare.

Citește și
COVID
Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână

Nu este nimic nou, această tulpină sălbatică de polio a fost depistată în apele reziduale din destul de multe ţări dezvoltate, vorbim aici nu numai de Europa, vorbim de Canada, de Orient, din păcate, tulpina sălbatică de virus poliomielitic circulă. Modalitatea aceasta de obiectivare a circulaţiei, şi anume testarea în ape reziduale, este o modalitate extrem de modernă şi de bună pentru a vedea situaţia într-o comunitate şi e evident faptul că este depistat inclusiv în Germania şi probabil că circulă prin multe alte ţări din Europa.

Un target al OMS era eliminarea poliomielitei din lume, lucrul ăsta se îndepărtează, nu se apropie, pentru că există o populaţie din ce în ce mai importantă de copii, în special, dar şi adulti nevaccinaţi, pe de altă parte, mişcările populaţionale mari, oamenii care fug de război şi toate dramele care se întâmpă acum, bineînţeles că amplifică acest lucru, sunt oameni care nu că nu doresc să se vaccineze, nu mai au acces la medicina modernă, şi din cauza aceasta se întâmplă aceste lucruri”, a explicat medicul.

Pentru poliomielită există vaccin, nu și tratament

“Este evident pentru toată lumea, cu o acoperire vaccinală mică şi prezenţa virusului sălbatic prin apele reziduale, înseamnă un risc de apariţie a cazurilor, de reemergenţă a acestei boli în populaţiile cu un grad de vaccinare scăzut, inclusiv în România. Pe scurt, înseamnă că pot să apară cazuri de poliomielită.

Cazurile acestea apar la copiii nevaccinaţi. Poliomielita este o boală înfiorătoare. Este o boală care determină sechele definitive. Impotenţă funcţională a membrelor superioare, inferioare, infirmitate pe viaţă, copiii rămân paralizaţi pentru toată viaţa, asta în cazul în care supravieţuiesc, pentru că un alt risc major este riscul de moarte, prin insuficienţă respiratorie.

Nu degeaba spunem noi, medicii. că aceasta este o boală înfiorătoare şi îngrozitoare. Nu există tratament pentru poliomielită. Tratament etiologic, nu putem da o pastilă care să videce poliomielita, determină nişte sechele îngrozitoare, dar dacă nu avem pastile, avem vaccin.

Vaccinul este extrem de vechi, extrem de bine testat şi administrat la sute de milioane de oameni de-a lungul istoriei lui. S-a demonstrat a fi extrem de sigur şi eficient, numai că în ultimul timp neîncrederea asta generală în ştiinţă, în medicină şi în medici şi prostia generală care se instalează pe tot mapamondul determină oamenii să nu se mai vaccineze, un lucru extrem de greşit.

Probabil când vom vedea în România primele cazuri de poliomielită, care vor fi, din păcate, la copiii nevaccinaţi, poate abia atunci vor realiza ce se întâmplă, deşi nu sunt sigură nici de asta, având în vedere ce s-a întâmplat în cazul rujeolei. Sunt mii de cazuri şi zeci de mii de cazuri de rujeolă în România şi cu toate acestea o parte dintre părinţii complet iresponsabili, îndrăznesc să spun aşa, continuă să propage idei antivacciniste, în ciuda evidenţelor”, a declarat Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, pentru News.ro.

Cifre oficiale

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Sănătate Publică pe site-ul oficial, în luna august 2025, s-a desfăşurat activitatea de estimare a acoperirii vaccinale la vârsta de 12 luni pentru copiii născuţi în luna iulie 2024 înregistraţi în Registrul Electronic Naţional de Vaccinare (RENV). Au fost evaluate antecedentele vaccinale pentru 13.227 de copii, înregistraţi în RENV şi având data de naştere cuprinsă în intervalul 01-31.07.2024. Pentru această cohortă este considerat complet vaccinat copilul care a primit: 1 doză de vaccin BCG, 3 doze de vaccin Hep B pediatric, câte 3 doze din vaccinurile: DTPa, VPI, Hib, Pneumococic şi, respectiv, 1 doză de vaccin RRO.

Acoperirea vaccinală este însă departe de nivelul oprimal de 95%. Iată situaţia: BCG 93,5%,( se administează în maternitate, în primele ore de viaţă ale nou-născuţilor) 3 doze Hep B pediatric 55 %, 3 doze DTPa- 55%, 3 doze VPI 55% ( antipolio), 3 doze Hib (Haemophilus influenzae tip b) 55%, 3 doze Pneumococic 54%, 1 doză RRO 47,4%. 

Schimbări imense în comportamentul clienților la restaurant. „Noi dăm curs acestor solicitări, bineînțeles”

Sursa: News.ro

Etichete: romania, boala, virus, medic, vaccinare,

Dată publicare: 14-11-2025 09:06

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
Forma „sălbatică” a unui virus mortal, detectată în apele uzate din Germania. Primul caz în Europa din 2010
Stiri Sanatate
Forma „sălbatică” a unui virus mortal, detectată în apele uzate din Germania. Primul caz în Europa din 2010

Institutul Robert Koch a anunțat că forma „sălbatică” a poliomielitei a fost detectată în ape uzate din Germania, un obstacol pentru eradicarea globală a bolii.

Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână
Stiri Sanatate
Continuă să se moară de Covid în România. Câți oameni au decedat răpuși de virus în ultima săptămână

Un număr de 764 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în perioada 20-26 octombrie, în scădere cu 65,6% faţă de săptămâna precedentă, a informat, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Două cazuri de virus West Nile, depistate în Timiş. Unul dintre pacienți, de 58 de ani, este în stare foarte gravă
Stiri actuale
Două cazuri de virus West Nile, depistate în Timiş. Unul dintre pacienți, de 58 de ani, este în stare foarte gravă

Două cazuri de infectare cu virusul West Nile au fost depistate în judeţul Timiş. Unul dintre cei doi pacienți se află în stare gravă la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

Recomandări
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28