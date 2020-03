Prea puțini medici la secția de urgențe pediatrie a spitalului din Buzău. Soluția instituției

Situație îngrijorătoare la secția de urgențe pediatrie a spitalului din Buzău. Doar patru doctori pot face tură de gardă și, totodată, trebuie să asigure îngrijiri și în secția de pediatrie.

Nopțile și în weekenduri, atunci când nu există medic de gardă la secția urgențe pediatrie, copiii sunt trimiși la spitalele din Râmnicu Sărat sau la București, dacă afecțiunile celor mici sunt grave.

Uneori, astfel de deplasări complică enorm situația pacienților care au nevoie urgentă de tratament sau operații.

Din totalul de șapte medici angajați la pediatrie, doi au intrat în concediu prenatal și pentru creșterea copilului, iar un alt doctor este pensionar și nu mai poate face ture de noapte.

Un medic de gardă trebuie să supravegheze secția pediatrie până la ora 15, iar după această ora trebuie să facă de garda până a două zi dimineață.

Șefa secției spune că un medic nu poate face mai multe de 5 gărzi pe lună. Dar pentru că sunt doar 4 doctori, gărzile la urgențe rămân descoperite.

Gina Anica, șefa secției de pediatrie a Spitalului Județean Buzău: „În timpul săptămânii, de la ora 15 până la ora 8 dimineața, avem nevoie de ajutor din partea altui medic specialist. În momentul în care nu este pediatru, îi preia medicul de la UPU adulți, este chemată ambulanța și trimis, colaborăm cu spitalul Râmnicu Sărat”.

Claudiu Damian, managerul Spitalullui Județean Buzău: „Noi am făcut toate demersurile necesare, am ajuns să facem contract cu o firma de recrutare, o firma mare de recrutare de personal medical la nivel național și am încercat pe această cale să vedem ce posibilitate avem și dacă o să găsim pe această cale medici”.

Cei mai afectați de această situație sunt părinții copiilor:

Părinte: „Dacă pot amâna consultul, amân. Dacă necesită urgență, atunci prima soluție pentru noi, cei din Buzău, este Bucureștiul”.

Un alt părinte: „Nu e corect, venim cu copilul și stăm și așteptăm sau să ne trimită, cum au spus mai devreme, nu știu unde, la Râmnic sau...”.

Pentru a convinge medicii să lucreze la spitalul din Buzău, instituția oferă ca primă de angajare un stimulent financiar de 2.200 de lei pe lună, vreme de jumătate de an, pe lângă salariu. De asemenea, spitalul acoperă plata lunară a chiriei cu 1.000 de lei.

În județul Buzău, 19 medici pediatri au contract cu casă de asigurări și, teoretic, ar putea asigura gărzi la secția urgențe pediatrie, însă au refuzat.