Medicii endocrinologi spun însă că nu există dovezi științifice care să demonstreze o legătură directă între acest obicei și apariția bolilor tiroidiene. Specialiștii subliniază în schimb că anumite substanțe chimice din produsele cosmetice pot avea efecte nocive asupra organismului, mai ales în cazul expunerii frecvente și pe termen lung.

Glanda tiroidă se află la baza gâtului, iar de aici a apărut ideea că parfumul aplicat pe gât ar putea afecta direct tiroida. Specialiștii spun însă că nu există dovezi științifice care să susțină acest lucru.

Prof. dr. Cătălina Poiană, medic primar endocrinologie: ”Indiferent care este calea de intrare, că este prin inhalare sau la nivelul tegumentelor prin absorbție, ele se împăștie în organism, nu este un efect la nivelul tiroidei local. Deci nu rămân, nu se acumulează în tiroidă decât dacă conțin substanțe pe bază de iod”.

Specialiștii spun însă că unele produse cosmetice conțin ingrediente sintetice cum sunt ftalații și parabenii, care au fost clasificate ca posibili perturbatori endocrini — adică substanțe care pot interfera cu sistemul hormonal atunci când ajung în sânge.

Corespondent ProTV: ”Pielea nu este o bariera absolută, asta înseamnă că există riscul ca unele substanțe pe care le conțin produsele cosmetice pe care le folosim să ajungă în organism. Cum se întâmplă acest lucru? Ele trec prin stratul cornos de la suprafață, ajung în epidermă și dermă. Apoi se pot împrăștia mai ușor pentru că pot fi preluate de vasele mici de sânge din piele”.

”Contează foarte mult de unde ne cumpărăm aceste cosmetice”

Deși expunerea este redusă, efectele cumulative în timp pot avea impact asupra sănătății organismului.

Prof. Valentina Anuța, Facultatea de Farmacie UMF Carol Davila: ”Legislația UE este ca viziune orientată către o parte preventivă, chiar în absența unor dovezi directe, dacă există suspiciuni rezonabile că ar putea exista risc toxicologic în general UE recomandă și include acele substanțe pe listele celor care ar trebui evitate sau restricționate”.

Reprezentanții laboratoarelor farmaceutice ne recomandă să fim atenți atunci când ne alegem produsele cosmetice.

Alexandra Ioniță, farmacistă: ”Contează foarte mult de unde ne cumpărăm aceste cosmetice și încurajez toți pacienții ca în momentul în care vin să-și achiziționeze cosmetice din farmacie să discute cu farmacistul substanțele trec înainte prin anumite teste de stabilitate, de eficacitate”.

Anul trecut, utilizarea substanței TPO, folosită pentru uscarea ojei semipermanente la UV sau LED, a fost interzisă. Deși nu este cancerigenă sau mutagenă, testele făcute pe animale au arătat că poate fi toxică pentru reproducere.





