Încătușat la ieșire, acesta a spus că nu s-a gândit la consecințe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Bărbatul a recunoscut la audieri că a furat bucățile de țeavă, însă a spus că nu s-a gândit la consecințe. A crezut că va face rost ușor de bani, pentru că a vândut piesele furate la un centru de colectare de fier din sectorul 2 al Capitalei.

După ce a fost audiat, individul de 65 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi, urmează să ajungă în fața magistraților, cu propunerea de arestare preventivă, cercetat într-un dosar penal pentru furt calificat.

În urmă cu două zile, el a intrat de două ori în curtea Spitalului Pantelimon, de unde a sustras două bucăți de țeavă din cupru și un robinet de la rezervoarele de oxigen. În acel moment, zeci de pacienți depindeau de oxigen, iar cadrele medicale au fost nevoite să apeleze la rezerve.”