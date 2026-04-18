Dar CNAS spune că situația este temporară, iar spitalele care au activitate vor fi susținute în continuare.

Corespondent PROTV: „Într-un document intern trimis ieri șefilor de secție, managerul Spitalului de Urgență Floreasca din Capitală a precizat că unitatea sanitară a depășit valoarea contractului pe care îl are cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru primele trei luni ale acestui an, cu peste 10 milioane de lei.

Așa că le recomandă medicilor din unitatea sanitară să prioritizeze internările pentru cazurile de urgență, să reprogrameze cazurile cronice care nu prezintă caracter de urgență pentru luna următoare și să optimizeze tipul de internare prin orientarea către spitalizarea de zi. În replică, într-adevăr, cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate spun că această situație este una temporară și că este cauzată în principal din două motive: adoptarea cu întârziere a bugetului pentru anul 2026 și dar și de faptul că au fost introduse în legea bugetului limitări de cheltuieli lunare.

Practic, acest lucru se întâmplă pentru a ține deficitul sub control, iar cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate spun că au cerut ministrului de Finanțe ca sănătatea să fie exceptată. Am stat de vorbă cu medici de aici, de la Spitalul Floreasca, și chiar cu managerul unității sanitare, ne-au dat asigurări că pacienții nu vor avea de suferit, dar într-adevăr, spitalele mari, spitalele de urgență în care ajung pacienți din toată țara, au activitate mai mult decât celelalte unități sanitare și o să vă dau doar câteva exemple. De exemplu, secția de chirurgie cardiacă pentru această specialitate. Doar în București, trei spitale și-au închis sau și-au restrâns activitatea în ultimul an sau în ultimele luni, așa că acești pacienți trebuie preluați de alte unități sanitare, printre care și Spitalul Floreasca. La fel se întâmplă, de exemplu, cu neurologia sau cardiologia. Știm foarte bine lipsa de personal pe aceste specialități.

În multe unități sanitare din sudul țării sunt multe județe care nu pot asigura garda, așa că acești pacienți sunt trimiși în unitățile sanitare de la București, inclusiv aici, la Spitalul Floreasca. Spitalul Floreasca este una dintre unitățile strategice ale țării și pacienții, odată ajunși aici, nu mai pot fi trimiși în altă parte. Prin urmare, medicii de aici trebuie să interneze sau să îi primească prin transfer de la alte unități sanitare. Așadar, cheltuielile sunt cu siguranță mai mari decât în alte unități sanitare, dar, așa cum spuneam, cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate spun că situația este una temporară. Știm că luni vor fi discuții ale celor de la CNAS cu reprezentanții Spitalului Floreasca, dar și cu cei al altor unități sanitare și vom vedea când va fi soluționată această problemă, dar, repet, medici de aici, de la Spitalul Floreasca spun că pacienții nu vor avea de suferit deocamdată.”