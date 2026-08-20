Focarul de hepatită A a fost declarat după ce mai multe persoane care locuiesc într-un bloc de locuinţe sociale din cartierul "Lumea nouă" din Alba-Iulia au fost diagnosticate.

„Focarul este declarat de la trei cazuri. Am făcut anchetă epidemiologică deja şi am identificat şapte contacţi, care, mâine, (vineri - n.r.) urmează să fie vaccinaţi. Ei se vor autoizola", a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Alexandru Sinea, pentru ziarulunirea.ro, potrivit News.

Acesta a precizat că „e greu de făcut anchetă” în comunitatea respectivă şi că în zonă nu sunt probleme privind alimentarea cu apă.

Printre cei diagnosticaţi sunt şi minori. Autorităţile vor lua măsuri pentru dezinfecţia spaţiilor şi curăţarea acestora.