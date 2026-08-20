Corespondent Știrile PRO TV: „Polițiștii spun că șoferul microbuzului, în care se aflau pasageri, ar fi pierdut controlul direcției și a lovit mai multe mașini care circulau regulamentar. În total, au fost avariate 12 autoturisme. În accident au fost implicate 22 de persoane. Șase adulți au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar patru dintre ei au ajuns la spital: trei bărbați și o femeie, toți cu răni ușoare. În urma testării pentru alcool, a rezultat că șoferul microbuzului, în vârstă de 56 de ani, avea o alcoolemie de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din cauza numărului mare de autovehicule implicate în accident, la fața locului au fost trimise patru echipaje SMURD și trei ambulanțe SAJ. Cercetările continuă pentru a fi stabilite cu exactitate cauzele accidentului.”