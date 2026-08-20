Aparatul de zbor a provocat și un incendiu la impactul cu solul – care s-a stins de la sine, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării.

Alarma s-a dat în jurul orei 02:20, când mai multe ținte aeriene au fost observate la granița României cu Ucraina. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, dar și un elicopter al Forțelor Aeriene Române, au decolat pentru a monitoriza situația.

O oră mai târziu, la 03:20, oamenii din zonă au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert să rămână la adăpost, pentru că una dintre drone intrase pe teritoriul României.

Bărbat: „Te poți trezi cu o dronă pe deasupra casei sau în casă.”

Reporter: Avioanele se auzeau tare?

Bărbat: „Da, au făcut zgomot mai mare.”

Femeie: „Am auzit o bubuitură. Am auzit tancuri sau mitraliere.”

Aparatul de zbor fără pilot a parcurs câțiva kilometri și s-a prăbușit într-o zonă nepopulată.

Colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN: „O dronă a pătruns în spațiul aerian național la 13 km de Galați, iar echipajul elicopterului a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 km NE de Grindu.”

Neculai Neagu, primar Grindu: „M-au sunat cei de la ISU că ar fi căzut o dronă. N-am adăpost, nimic. Grindu, față de Reni, este la aproximativ 5 km. Iar această dronă a căzut pe la mijlocul traseului, lângă o stână.”

Oamenii din zonă s-au speriat de zgomotul făcut de aparatele de zbor militare care au survolat locul.

Femeie: „Cutremura casa. Așa, zdrăngăneau pereții, geamurile. Este lângă stână la noi – e căzută drona. E greu – noi nu mai spunem nimic, ferească Dumnezeu de ăia acolo.”

Potrivit autorităților, nu au fost victime sau pagube materiale.

Specialiștii MApN au precizat că drona nu prezintă risc pirotehnic. Resturile aparatului au fost ridicate de Poliția de Frontieră și urmează să fie expertizate.