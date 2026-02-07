Dacă același episod de boală se prelungește și doctorul eliberează mai multe certificate, indemnizația va fi tăiată o singură dată și nu la fiecare prelungire, cum prevedea documentul inițial.

Ordonanța pusă în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății scutește de la neplata primei zile a concediului medical pacienții cronici aflați în programele naționale de sănătate, pacienții cu boli rare, gravidele, femeile aflate în concediu de risc maternal, dar și rudele pacienților oncologici.

Corespondent PROTV: „Și concediile medicale eliberate în baza spitalizării continue sau spitalizării de zi vor fi plătite integral. La acestea din urmă intră, de exemplu, ziua în care pacientul merge la investigații imagistice precum RMN, la colonoscopie sau evaluarea și adaptarea tratamentului pentru diabet.”

În plus, dacă boala continuă și medicul prelungește concediul prin mai multe certificate succesive, indemnizația se va reduce o singură dată, nu la fiecare prelungire, așa cum prevedea forma inițială a actului normativ.

Rămâne însă neplătită prima zi de concediu medical pentru cei care au scutire cu codul de boală obișnuită, iar aici intră afecțiuni precum cele respiratorii, digestive sau musculo-scheletale.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Acolo apare de fapt fenomenul concediilor medicale fictive, destul de pregnant. A scăzut semnificativ în ultima perioadă. Discutăm aici de economii de aproape 120 de milioane de lei pe lună; dacă o extindem al un an, vorbim de aproape 1,5 miliarde de lei, bani care se regăsesc și se văd în listele de medicamente care s-au extins în ultima perioadă.”

Reprezentanții pacienților cu hepatită spun însă că ar trebui modificate regulile și pentru cei care primesc tratament în ambulatoriu.

Marinela Debu - președintele APAH - RO: „În cazul hepatitelor virale, în special la hepatită C, tratamentul nu poate fi prescris de medicii din toate județele țării, și în cazul nostru, trebuie găsită o soluție ca, indiferent dacă pacientul merge în ambulatoriu de specialitate sau pe spitalizare de zi, să recunoască concediul medical și lucrul ăsta este valabil și la pacienții cu B plus delta”.

Noile prevederi ar urma să intre în vigoare în cel mult două săptămâni.