Explicația amară pentru faptul că România are al treilea cel mai mare exod de medici din lume. Reforma, doar pe hârtie

Medicii români continuă să plece din țară. Într-un singur an, peste 1.200 au cerut documentele care le permit să lucreze în străinătate.

Sunt în principal tineri din orașe mici care aleg locuri care le oferă oportunități de dezvoltare profesională și un trai sigur. Conform celor de la Colegiul Național, cifrele sunt mai mari față de anii anteriori.

Iuliu Torje este medic primar de anestezie și terapie intensivă și lucrează într-un spital din Germania. Vorbește liber despre motivele care l-au îndepărtat de sistemul de sănătate din România.

Dr. Iuliu Torje: ”Lucrezi într-un cadru în care competența este standardul, nu relațiile. Și începi să dai check-uri în listă: am aparatură: da; am condiții: da, sunt firești; am respect: absolut, ai respect chiar dacă îi dintr-o țară străină. În România accesul la o formare de calitate este aproape un privilegiu, în sensul în care este rezervat unui cerc aproape închis”.

Tot mai mulți medici aleg, din nou, spitalele de peste graniță în defavoarea celor de la noi. Anul trecut, doar în Arad, 40 de medici au cerut eliberarea certificatului profesional curent, documentul în baza căruia pot lucra în străinătate. Iar în primele luni ale acestui an sunt deja alte zeci de solicitări.

Prof. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR: ”Au fost cu 50% mai mari în 2024 decât în 2023. Foarte mult, cifrele se apropie de anul 2017, când s-au crescut salariile”.

Peste 22.000 de medici din România profesează în străinătate

Aceste plecări ar adânci și mai mult lipsa gravă de personal din sistemul de sănătate. Aproape că nu este spital în care să nu fie probleme cu liniile de gardă, iar în multe zone din țară nu sunt doctori pentru cardiologie, neurologie ori care să îngrijească pacienții în unitățile de primiri urgențe. Se întâmplă și la Județeanul din Buzău.

Manager: ”Noi, în secția de cardiologie avem un medic cu normă întreagă și mai e unul în prestări servicii. Linia de gardă la cardiologie... medici rezidenți, vin din afara spitalului, sunt medici ai spitalului care din cauza deficitului de personal ajung să facă 8 - 9 gărzi”.

Conform unor statistici, suntem este pe locul 3 în lume când vine vorba de exodul medicilor - după India și Pakistan. Peste 22.000 de medici școliți în România lucrau în străinătate în anul 2021. Ceea ce înseamnă aproximativ 37% din totalul medicilor români.

Un studiu realizat de Colegiul Medicilor arată că infrastructura sistemului sanitar este principalul motiv care îi determină să plece. Grav este că peste jumătate dintre medicii cu vârste de sub 35 de ani iau în calcul să lucreze peste graniță.

Deși situația este gravă, strategia de resurse umane în sănătate adoptată de Guvern a rămas doar pe hârtie.

