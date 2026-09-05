Endometrioza este o afecțiune în care un țesut similar celui care căptușește uterul se dezvoltă în alte zone ale organismului. Boala afectează aproximativ una din zece femei la nivel mondial, scrie AP.

Durerea severă nu ar trebui considerată normală

Endometrioza este o boală inflamatorie cronică, iar cauzele sale exacte nu sunt cunoscute. Factorii genetici par să aibă un rol. Leziunile pot apărea pe ovare, intestin, vezică sau alte organe, iar în cazuri rare pot fi localizate chiar și în afara zonei pelvine.

Printre simptome se numără balonarea, oboseala și infertilitatea. Cel mai cunoscut simptom rămâne însă durerea care poate apărea în timpul menstruației, al contactului sexual sau la defecație.

„Poate fi o durere debilitantă, care te face să nu poți merge la școală sau la serviciu sau să stai în pat zile întregi”, a explicat Dr. Drorit Or, de la Mount Sinai West din New York.

În cazul lui Zoë Armstrong, o pacientă care a vorbit pentru AP, primele simptome au apărut încă de la 11 ani. Avea dureri puternice în partea stângă și ajungea în mod repetat la cabinetul medical al școlii.

Odată cu trecerea anilor, simptomele s-au agravat. Au apărut greața, menstruațiile abundente, acneea și chisturile ovariene care se rupeau. După ce s-a căsătorit, durerile au devenit atât de intense încât le-a descris ca pe senzația că avea „un mic scrimer în interior care mă înjunghia neîncetat ore întregi”.

De ce poate dura ani până când femeile primesc un diagnostic

Una dintre principalele probleme este faptul că durerile menstruale severe sunt adesea considerate normale. Femeile pot ajunge să creadă că trebuie pur și simplu să suporte durerea, iar uneori aceeași percepție poate exista și în rândul medicilor.

În plus, simptomele se pot suprapune cu cele ale altor afecțiuni, iar identificarea bolii poate fi dificilă atunci când medicul nu are experiență în diagnosticarea endometriozei.

Medicii recomandă femeilor care suspectează boala să își noteze simptomele: când apare durerea, unde este localizată și cât de intensă este.

„Apoi, când ajungi la medic, vii pregătită. Poți întreba cu siguranță: Credeți că am endometrioză?”, a spus Dr. Drorit Or.

Două teste ar putea scurta drumul până la diagnostic

În unele țări sunt deja utilizate două teste care ar putea ajuta la identificarea mai rapidă a endometriozei. Ele nu sunt însă aprobate în prezent de autoritățile americane.

Unul dintre ele, EndoSure, durează aproximativ 30 de minute și încearcă să identifice boala prin măsurarea unor semnale electrice din intestin, cu ajutorul unor senzori plasați pe abdomen. Cel de-al doilea, Endotest, analizează saliva pentru identificarea unor microARN-uri asociate endometriozei. Rezultatele sunt disponibile în aproximativ două-trei săptămâni.

Endometrioză în România

În România nu există oficial o statistică a numărului de femei diagnosticate cu boala. Cu toate acestea, clinica Regina Maria arată că 500.000 de femei ar suferi de această afecțiune, dintre care aproximativ 10% dezvoltă forme severe ale bolii, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății.

De asemenea, Senatul a adoptat în 2025 un proiect de lege care oferă femeilor diagnosticate cu endometrioză o zi liberă plătită, la cerere. Iniţiativa legislativă vizează „acordarea unei zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical.

Ziua liberă plătită se consideră vechime în muncă şi se suportă de către angajator, care beneficiază de decontarea parţială a cheltuielilor aferente din bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.