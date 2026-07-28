Zeci de angajaţi din cadrul SJU Buzău, afiliaţi Sindicatului SANITAS au declanşat greva pe termen nelimitat, nemulţumiţi de salarizare, condiţiile de muncă şi deficitul de personal. În curtea cele mai mari unităţi medicale din judeţ, personalul medical a afişat mesaje de tipul „Sănătatea nu este cheltuială. Este siguranţa unei ţări”, „Respect, salarii decente” sau „Fără noi sistemul se opreşte”, notează Agerpres.

„Din păcate, pacienţii au venit în ciuda faptului că am anunţat că noi suntem în grevă, şi pentru că nu au fost văzuţi, s-a întâmplat exact un efect de boomerang, adică au migrat din partea de ambulatoriu către serviciul de urgenţă, UPU, ceea ce pentru noi este un dezavantaj major pentru că nu asta e soluţia. Pentru că nu au fost consultaţi, au migrat în UPU (...) În primul rând ne nemulţumeşte faptul că au blocat angajările. Spitalul Judeţean, vă dau exemplu, apare cu 1.400 şi ceva de posturi normate, iar realitatea este că sunt normate 1.716, din care nu ştim dacă mai sunt ocupate 1.500. Deci acolo apărem cu un deficit de 10%, dar deficitul real este mult mai mare. Deocamdată rămânem în grevă, după ziua de astăzi vedem dacă se va întâmpla ceva”, a declarat liderul SANITAS Buzău, Graţiela Constantin.

Personalul medical acuză faptul că din lipsa de personal ajunge uneori în situaţia de a nu se mai bucura de concediul de odihnă, context în care s-a instalat epuizarea.

„Sunt asistent medical generalist, lucrez în acest spital de 30 de ani, lucrez în Dializă. Deficit grav de personal. O colegă de-a noastră a făcut accident cerebral în prezenţa noastră în luna ianuarie, a căzut pe secţia lângă noi. Este operată, ea a dispărut din secţie, nu mai este om în locul ei. Am un loc vacant de foarte multă vreme. Un asistent duce în spate activitatea a trei oameni care lipsesc. Eu, personal, nu am putut să-mi iau concediul din ultimii ani. Am o restanţă de 60 de zile de concediu. Nu ştiu când voi putea să-mi iau. Cam 4 ani de zile nu am putut să-mi iau, decât câte 5 zile, nu mai mult. Nu ai timp să te resimţi în concediu şi apoi să te întorci imediat la muncă. Deci, practic, timpul de odihnă nu există. Ce să vă spun? Suntem foarte epuizaţi, foarte obosiţi, avem nevoie de înţelegere şi de susţinere din partea tuturor”, a declarat Diana Cotorceanu, din cadrul SJU Buzău.

Managerul SJU Buzău, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii a precizat că împărtăşeşte cerinţele sindicaliştilor, dar s-a asigurat că urgenţele medicale beneficiază pe durata grevei de asistenţă medicală.

„Toate urgenţele sunt preluate, fracturi, UPU este deschis, primeşte pacienţii, personalul este în grevă dar este prezent la serviciu şi o treime asigură serviciile medicale. Fac prin rotaţie, medicii sunt prezenţi. Sunt aliniaţi grevei şi le dau dreptate pe partea de solicitări, sunt în asentimentul greviştilor dar datoria mea este să asigur continuitatea actului medical, am fost în fiecare secţie şi am vorbit cu personalul medical astfel încât să nu avem probleme în tratarea pacienţilor iar la UPU, ATI şi Oncologie nu sunt probleme”, a precizat, managerul SJU Buzău, Claudiu Damian.

Sindicaliştii au precizat că greva a fost declanşată pe termen nelimitat, până când revendicările vor primi un răspuns din partea guvernului.