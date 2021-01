Doi bebeluşi cu malformaţii cardiace grave au fost transferați în Italia. Unul dintre ei a avut și Covid-19

Doi bebeluşi cu malformaţii cardiace grave au primit o şansă nesperată la viaţă. Născuţi cu boli rare, copilaşii, ambii din Iaşi, au fost transferaţi cu un avion la o clinică din Italia, specializată în operaţii pe cord deschis.

În România, bebeluşii nu ar fi avut nicio şansă, pentru că intervenţiile chirurgicale de care aveau nevoie pentru a rămâne în viaţă nu pot fi făcute.

Un bebeluş de numai trei luni a fost transferat de la Iaşi, de la Spitalul de Pediatrie "Sf. Maria", la o clinică din Italia, cu o cursă aeriană. Băieţelul s-a născut cu o malformaţie cardiacă rară, iar zborul medical în străinătate era singura lui şansă la viaţă, spun medicii.

dr. Lavinia Ionescu, medic ATI, Spitalul de Pediatrie Sf. Maria Iași: "A fost un copil care a trecut şi prin infecţia cu Covid-19. S-a negativat la noi în spital şi după negativare a permis transferul către clinică. Copilul este bine, a fost detubat. A plecat când avea trei luni spre Italia, era la limita spre indicaţia chirurgicală."

La aterizarea pe aeroportul din Milano, băieţelul a fost preluat de medicii italieni. Unul dintre doctorii care au însoţit pruncul în avion a fost şeful Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Marie Curie din Capitală, medicul Cătălin Cirstoveanu.

Cei care au făcut posibil transferul medical şi au plătit şi intervenţiile chirugicale sunt membrii unei asociaţii umanitare, care ajută copiii din România.

Adelina Toncean, preşedinte Asociaţia Blondie: "A fost unul dintre cele mai fericite cazuri pentru că a fost aşa, un copil pentru care ne-am luptat mult şi pentru care atâtea piedici, atât de greu a fost să reuşim. Atât de mult am plâns toţi când am realizat că am făcut şi am reuşit… Iar el ne-a răsplătit eforturile, pentru că operaţia, ca să îi citez pe medici, a decurs "nu bine, ci foarte bine". Daniel deja respiră singur, a părăsit secţia de ATI şi cred că în foarte scurt timp o să organizăm şi zborul spre casă."

De la Iaşi, tot în Italia, a ajuns şi un alt bebeluş, născut cu o malformaţie cardiacă gravă, a cărui viaţă atârna de un fir de aţă. Copilul de doar o lună de zile a fost examinat la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria din Iaşi şi tratat la Terapie Intensivă.

Adelina Toncean, preşedinte Asociaţia Blondie: "Au ajuns ieri, cu bine, la Milano. Probabil că, în curând, va fi operat. Ieri au plecat 4 medici să îi însoţească şi să îi ducă cu bine acolo."

Costurile pentru un astfel de zbor medical pornesc de la 20.000 de euro.

Anul trecut, asociaţia a reuşit să facă 30 de zboruri spre diverse clinici din Europa. Au fost salvaţi astfel 38 de copii şi 4 adulţi.