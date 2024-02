Dieta cu lămâie. Slăbești 10 kilograme în 14 zile? Ce riscuri are această cură de slăbire

Dieta cu lămâie este una dintre cele mai populare cure de slăbit. Adepții acesteia susțin că ar produce detoxifierea organismului, ar promova scăderea în greutate și ar îmbunătăți digestia. Toate aceste efecte nu sunt, însă, susținute de dovezi științifice. Dimpotrivă, ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății. Iată ce presupune și care sunt pericolele dietei cu lămâie.

Principiile dietei cu lămâie

Dieta cu lămâie presupune consumul unei băuturi preparate din 300 ml apă, 2 linguri suc de lămâie, 2 linguri sirop de arțar și un vârf de linguriță de piper cayenne, în locul meselor obișnuite. Potrivit Healthline, băutura poate fi consumată oricând apare senzația de foame sau de cel puțin 6 ori pe zi.

Creatorii acestei diete afirmă că dieta poate fi urmată de la 10 la 40 de zile, însă nu există studii care să susțină aceste recomandări. Regimul trebuie precedat de o perioadă de tranziție de 4 zile. De asemenea, la finalul curei de slăbire, sunt necesare alte 4 zile de tranziție în care se reia treptat alimentația obișnuită.

Pentru că presupune consumul exclusiv de lichide slab nutritive, dieta cu lămâie este puternic dezechilibrată nutrițional. Precum alte cure de slăbire similare, aceasta este contraindicată de specialiștii nutriționiști-dieteticieni. Pentru o slăbire sănătoasă, aceștia recomandă adoptarea unor obiceiuri alimentare echilibrate pe termen lung.

Dieta cu lămâie - slăbirea și detoxifierea

Adepții dietei cu lămâie susțin că această cură este eficientă pentru a slăbi rapid și pentru a elimina toxinele din organism. Să vedem ce spune știința despre aceste presupuse beneficii.

Ajută dieta cu lămâie la slăbit?

Pierderea a 10 kg în 14 zile sună tentant pentru mulți, însă să slăbești cât mai mult într-un timp cât mai scurt nu reprezintă o abordare sănătoasă. Pe lângă dezechilibrele nutriționale produse, scăderea în greutate nu este susținută în timp. Prin urmare, vei recâștiga la fel de rapid kilogramele pierdute prin metode drastice.

Pe de altă parte, slăbirea de 10 kg nu este garantată, deoarece ritmul de pierdere în greutate diferă de la un individ la altul. Mai mult decât atât, nu vei pierde kilograme doar din grăsime, ci și din masa musculară.

Studiul „Lemon detox diet reduced body fat, insulin resistance, and serum hs-CRP level without hematological changes in overweight Korean women” (Mi Joung Kim și colaboratorii) a investigat efectele dietei cu lămâie pe 7 zile, urmate de o perioadă de 4 zile de tranziție. Participanții care au urmat cura au consumat zilnic doar 2 litri de apă amestecată cu 140 g sirop comercial de detox (pe bază de sirop de arțar) și 140 ml zeamă de lămâie. După cele 7 zile, au slăbit 2,6 kg, în medie, dintre care 280 g masă musculară scheletică.

Prin urmare, dieta cu lămâie ar putea produce o scădere medie în greutate de 5 kg în cele 14 zile, însă efectele diferă semnificativ de la o persoană la alta.

Totuși, așa cum prezintă VeryWell Fit, specialiștii atrag atenția că dieta cu lămâie nu este o metodă sănătoasă de a slăbi. Deși poate produce o scădere în greutate pe termen scurt, efectele nu se mențin în timp și nu te face mai sănătos. Acest regim nu furnizează suficiente calorii și substanțe nutritive. Totodată, nu promovează adoptarea unui comportament alimentar sănătos pe termen lung.

În schimb, poți pierde în greutate eficient fără înfometare. Specialiștii recomandă o alimentație variată, care să includă alimente din toate grupele alimentare (legume, fructe, cereale integrale, carne slabă, pește, ouă, lactate, grăsimi sănătoase).

Potrivit Mayo Clinic, un obiectiv realist privind slăbirea este pierderea a 0,5-1 kg pe săptămână (2-4 kg pe lună). Scăderea treptată în greutate permite menținerea rezultatelor în timp și adoptarea unor obiceiuri sănătoase.

Ajută dieta cu lămâie la detoxifiere?

Așa cum prezintă Medical News Today, nu există nicio dovadă științifică pentru a susține conceptul dietelor de detox. Ideea că organismul s-ar detoxifia prin sucuri sau alte regimuri restrictive pur și simplu nu este în concordanță cu modul în care funcționează corpul uman.

Eliminarea toxinelor din organism are loc în mod natural, în special prin intermediul ficatului, rinichilor și plămânilor. Ficatul este principalul sistem de filtrare, care metabolizează nutrienții, medicamentele, alcoolul și alte substanțe care ajung în corp.

Un stil de viață echilibrat, bazat pe sport regulat și o alimentație sănătoasă, fără excese, reprezintă factorul fundamental care susține detoxifierea naturală a organismului.

Riscurile dietei cu lămâie

Pentru că dieta cu lămâie exclude orice produs alimentar, aceasta se asociază cu o senzație de foame puternică și frecventă. Pe lângă faptul că este dificil de urmat, aceasta poate avea o serie de consecințe serioase asupra organismului:

Efecte adverse în timpul curei

Potrivit surselor menționate, atât timp cât urmezi cura de slăbire cu lămâie te poți confrunta cu:

Oboseală, slăbiciune sau epuizare;

Dureri de cap;

Tulburări digestive, cum ar fi greață, diaree sau constipație;

Deshidratare și dezechilibre de electroliți;

Amețeli;

Crampe musculare;

Respirație urât mirositoare.

În cazul persoanelor diagnosticate cu anumite afecțiuni, efectele negative pot fi severe. Spre exemplu, pacienții cu diabet zaharat sub tratament cu sulfonilureice sau insulină pot dezvolta episoade de hipoglicemie, arată Healthline. De asemenea, persoanele cu boli cardiovasculare au riscul de a experimenta dezechilibre electrolitice care afectează grav funcția cardiacă.

Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să evite categoric orice cură de slăbire, deoarece au nevoi nutriționale mai ridicate în aceste perioade fiziologice.

Dezechilibre nutriționale severe

Pentru că lămâia conține vitamina C și potasiu, poți consuma limonadă în alimentația obișnuită. Totuși, un regim care să se bazeze exclusiv pe băuturi cu lămâie este complet dezechilibrat nutrițional.

Dieta cu lămâie este lipsită de proteine, fibre și grăsimi. De asemenea, este deficitară în vitamine și minerale. Organismul necesită zilnic aceste substanțe nutritive în anumite cantități, pentru a funcționa corespunzător. Principala sursă de energie din dieta cu lămâie este reprezentată de carbohidrații din siropul de arțar, însă aceștia nu sunt suficienți pentru nutriția corpului uman.

Deficiențele nutriționale se asociază cu o serie de efecte nedorite pe termen lung, precum malnutriție protein-calorică, anemie și căderea părului.

Pierderea masei musculare

Dieta cu lămâie nu furnizează proteine. Prin urmare, așa cum prezintă Tamara Willner în articolul „Detox diets”, un astfel de regim alimentar cauzează pierderea marcantă a masei musculare.

Malnutriția protein-calorică produce, la rândul său, alte efecte negative, precum vindecarea dificilă a rănilor, slăbirea sistemului imunitar (risc de infecții), scăderea calității vieții, reducerea masei osoase, creșterea numărului de spitalizări, arată nutriționistul-dietetician autorizat Lori Klymko-Pickup-Crawford în articolul Protein Calorie Malnutrition.

Efectul Yo-Yo

Efectul Yo-Yo face referire la recâștigarea kilogramelor pierdute după o dietă restrictivă. Potrivit Tamara Willner în articolul „Detox diets”, acest fenomen are loc din cauza scăderii metabolismului bazal – organismul se adaptează prin reducerea cheltuielilor de calorii pentru întreținerea funcțiilor vitale. Astfel, după revenirea la alimentația obișnuită, vei cheltui mai puține calorii decât înainte. Mai mult decât atât, un alt mecanism compensatoriu este creșterea apetitului.

Totodată, restricționarea severă a caloriilor crește nivelul de cortizol (hormonul stresului), ceea ce favorizează creșterea în greutate în timp, arată Healthline.

Modificarea structurii intestinale

Perioadele de fasting (post alimentar) se asociază cu modificarea structurii țesutului intestinal. Conform studiului „Prolonged Fasting Induces Histological and Ultrastructural Changes in the Intestinal Mucosa That May Reduce Absorption and Revert after Enteral Refeeding” (Gonçalo Nunes și colaboratorii), celulele de la nivelul intestinului subțire (enterocitele) sunt distruse în lipsa aportului de alimente, iar mucoasa intestinală se atrofiază.

Acest lucru are ca rezultat creșterea permeabilității intestinale, cu risc de translocație bacteriană (răspândirea bacteriilor în afara intestinului). De asemenea, funcțiile intestinale, cum ar fi absorbția nutrienților, sunt sever afectate.

Favorizarea tulburărilor de comportament alimentar

Dietele restrictive, cum ar fi dieta cu lămâie, sunt stresante atât fizic, cât și psihic. Astfel, favorizează dezvoltarea tulburărilor de comportament alimentar, cum ar fi anorexia nervoasă, bulimia sau mâncatul compulsiv (binge eating). Persoanele care prezintă deja în istoricul medical aceste afecțiuni sunt cele mai vulnerabile.

Risc de sindrom de realimentare

Revenirea bruscă la o alimentație normală după o dietă restrictivă sau o perioadă de înfometare poate produce apariția sindromului de realimentare. Așa cum prezintă Carly Vandergriendt în articolul „Everything You Should Know About Refeeding Syndrome”, această complicație poate avea consecințe fatale.

Risc de litiază biliară (pietre la fiere)

Dieta cu lămâie, la fel ca orice alt regim alimentar restrictiv, favorizează apariția pietrelor la fiere (litiază biliară), relatează VeryWell Fit. Curele sub formă lichidă sunt printre cele mai riscante din acest punct de vedere. Atunci când consumăm alimente, bila este eliberată. În perioadele de post, bila stagnează în vezica biliară și se suprasaturează în colesterol. Astfel, poate produce formarea calculilor (pietrelor).

Prin urmare, curele rapide de slăbire, cum ar fi dieta cu lămâie, se asociază cu numeroase riscuri pentru sănătate. Menține o alimentație echilibrată și variată pe termen lung și nu ezita să apelezi la un nutriționist-dietetician autorizat pentru un program sănătos de slăbire.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 10-02-2024 15:43