Reintroducerea progresivă a alimentelor de origine animală - în special pentru cei care au ținut post, evitarea excesului de alcool, dar şi mişcarea după mesele de sărbătoare sunt principalii factori care ajută la evitarea problemelor de sănătate în această perioadă, spune prof. univ. dr. Radu Ţincu.

La fel de importante sunt însă și starea de spirit, modul în care emoţiile negative ne influenţează starea de sănătate. Echilibrul este dat de cumpătare în alimentaţie, dar şi de cultivarea unor emoţii pozitive, care au efect benefic pentru organism, efect dovedit de studii, explică doctorul.

„În primul rând trebuie să pornim de la un lucru care este dovedit ştiinţific. Există studii de neurofiziologie care ne arată că emoţiile negative şi aici includem mânia, ura, sentimentele de tristeţe, sunt lucruri care produc o serie de efecte la nivelul organismului pentru că eliberează neurotransmiţători care degradează sistemul nervos central. În momentul în care cultivăm astfel de sentimente o perioadă lungă de timp ele în studii par că sunt asociate cu apariţia bolilor cronice.

Şi atunci, la polul opus, s-a dovedit că sentimentele pozitive, bucuria, bunătatea, iertarea reprezintă anumite trăiri sufleteşti care sunt capabile să elibereze la rândul lor neurotransmiţători care sunt protectivi pentru sistemul nervos central”, afirmă doctorul.

”În centrul emoției pozitive este iubirea”

”Acest lucru cred că trebuie să-l facem astăzi, cred că trebuie să cultivăm aceste sentimente bune, aceste sentimente nobile, aceste sentimente frumoase care dau aceşti neurotransmiţători şi care creează starea de bucurie şi fericire interioară. Nu avem cum să fim fericiţi dacă suntem ghidaţi de mânie, de ură, este evident că doar bunătatea, iertarea, acele sentimente în care dăruim celorlalţi din timpul nostru, din viaţa noastră, sunt acele sentimente care ne oferă posibilitatea ca organismul să fie invadat de aceşti neurotransmiţători protectivi.

Şi acest lucru nu-l spun doar în perioada aceasta a sărbătorilor, cred că trebuie în fiecare zi să încercăm să evităm trăirile negative, să evităm emoţiile negative, pentru că ele eliberează, dincolo de ceea ce se întâmplă la nivelul creierului, eliberează hormonii de stres, pornind de la cel mai cunoscut care este cortizolul, mergând până la hormoni de tip nor-epinefrină sau epinefrină, sunt hormoni care activează în mod nefiziologic, în mod patologic organismul. Cresc pulsul, cresc tensiunea, predispun la apariţia aritmiilor cardiace, cresc rezistenţa la insulină. De ce o persoană ar vrea să îşi expună organismul la aceşti hormoni de stres care dau peste cap toate funcţiile organismului, când am putea să cultivăm elementele care ţin de emoţii pozitive? Iar în centrul emoţiei pozitive este iubirea, iubirea este un sentiment care generează în mod colateral o serie întreagă de efecte spirituale capabile să protejeze organismul în funcţionarea sa”, a explicat prof. univ. dr. Radu Ţincu.