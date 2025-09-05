Declarațiile unice, procesate în timp record de luni. Casele de Sănătate anunță și că își prelungesc programul

05-09-2025 | 19:34
Vești importante pentru cei care au depus declarația unică pentru a beneficia de asigurarea de sănătate.

Casele Județene de Asigurări de Sănătate își prelungesc programul până la ora 8 seara, de luni până vineri, iar documentele trimise prin e-mail vor fi procesate în maximum 24 de ore.

Autoritățile din sănătate au luat această decizie pentru oamenii care nu vor să mai aștepte ca cei de la ANAF să trimită către CNAS dovada plăților. În plus, urgențele se rezolvă pe loc.

Măsura se aplică de luni

Măsura devine obligatorie în toate județele de luni, 8 septembrie. Declarația unică poate fi depusă de cei care obțin alte tipuri de venituri în afară de salariu.

Începând cu data de 1 august 2025, persoanele fizice care realizează venituri din: salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul fiscal, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, investiţii, alte surse etc. pentru care datorează CASS pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru persoanele aflate în întreţinere, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii.

Plata CASS datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea se efectuează în 2 tranşe, după cum urmează: 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea; 75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.

