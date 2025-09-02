Un bătrân din Capitală s-a trezit fără sute de mii de euro după ce mai mulți indivizi i-au promis lucrări la mormântul soției

Cinci persoane au fost trimise în judecată după ce au înşelat un bătrân de 93 de ani cu sute de mii de euro, profitând de starea sa de sănătate și de încrederea câștigată prin lucrări la mormântul soției. Sunt acuzate de mai multe infracțiuni grave.

Potrivit Ministerului Public, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a finalizat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracţiunile de înşelăciune în formă continuată, tentativă la înşelăciune, furt, furt calificat, tentativă la furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, mărturie mincinoasă şi a dispus trimiterea în judecată a cinci inculpaţi, dintre care unul în stare de arest preventiv şi patru în arest la domiciliu.

Probele administrate au relevat că în perioada 13 iunie 2024 - 13 ianuarie 2025, profitând de vulnerabilitatea bătrânului de 93 ani, dar şi de lipsa de discernământ a acestuia, diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă”, trei dintre inculpaţi i-au luat victimei diverse sume de bani, după ce au reuşit să-i câştige încrederea prin realizarea unor lucrări la mormântul soţiei sale. Totodată, inculpaţii i-au luat bani victimei inducând-o în eroare sub diverse pretexte şi dându-se drept directori sau preoţi în Biserica Ortodoxă Română.

Potrivit anchetatorilor, folosindu-se de certificate de moştenitor false, inculpaţii l-au determinat pe bătrân să le dea diverse sume de bani, prin retragere în numerar din contul personal al acestuia (aproximativ 100.000 de euro), în zilele de 13 şi 26 iunie 2024.

Trei luni mai târziu, în 20 septembrie 2024, doi dintre inculpaţi l-au indus în eroare pe vârstnic determinându-l să încheie un contract de împrumut cu o instituţie financiară nebancară, în valoare de 5.000 lei şi ulterior să le dea suma de bani astfel obţinută.

La câteva zile, doi inculpaţi, unul dintre ei instigat de alt inculpat, au participat, în calitate de martori, în faţa unui notar public, la dezbaterea masei succesorale a soţiei decedate a bătrânului, dând declaraţii mincinoase că nu există alţi moştenitori, astfel că au fost eliberate certificate de moştenitori false.

Anchetatorii au stabilit că aceste documente false au fost folosite pentru ca bătrânul să poată retrage bani din contul soţiei defuncte. Astfel, în 30 septembrie 2024, inculpaţii l-au pus să scoată 9.000 euro din contul bancar al soţiei sale, în 3 octombrie 2024 l-au determinat să retragă 90.490 euro din acelaşi cont, iar o zi mai târziu, suma de 105.319,39 lei şi să le dea lor toţi aceşti bani.

Furt de 99.500 de dolari din locuinţa bătrânului

În perioada 23 iulie - 1 octombrie 2024, fără a se putea stabili cu exactitate data, la scurt timp după ce bărbatul de 93 de ani a retras în numerar, din contul soţiei decedate, suma de 99.500,00 de dolari americani, unul dintre cei cinci inculpaţi şi-a însuşit pe nedrept suma respectivă din locuinţa bătrânului.

Totodată, în 13 ianuarie 2025, unul dintre inculpaţi, ajutat de altul care l-a făcut pe bătrân să iasă din casă, a intrat în locuinţa acestuia cu intenţia de a-i lua pensia în valoare de 8.400 de lei, fără să reuşească acest lucru. Câteva ore mai târziu, în cursul aceleiaşi zile, a revenit în locuinţa vârsnicului, ajutat de celălalt inculpat, care a distras atenţia victimei, şi a furat o mare parte din suma menţionată mai sus, fără a se putea stabili cu exactitate cuantumul.

Potrivit procurorilor, femeia cercetată în acelaşi dosar a încercat, în 4 septembrie 2024, fără succes, să-l păcălească pe poştaş dându-se drept nepoata bătrânului, cu intenţia de a-i lua acestuia pensia pe luna septembrie 2024.

Ulterior, în 4 decembrie 2024, profitând de aceeaşi vădită stare de vulnerabilitate a vârstnicului, aceeaşi femeie a intrat în locuinţa acestuia şi i-a furat 6.200 lei, reprezentând o parte din pensia lunii respective. Aceasta a fost ajutată de un alt inculpat, care a dus-o şi a adus-o cu o maşină de la locaţia respectivă, deşi nu avea permis de conducere.

În 24 februarie 2025, doi dintre inculpaţi au profitat de un alt vârstnic de 91 de ani, diagnosticat cu demenţă senilă şi probleme de auz, pe care l-au minţit că locul său de veci a fost distrus de intemperii şi necesită reparaţii urgente, determinându-l să le dea suma de 1.464 lei. Şi în acest caz unul dintre inculpaţi s-a dat drept preot.

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 9 martie 2025 - 26 martie 2025, unul dintre inculpaţi a condus un autoturism în judeţul Giurgiu, în 11 ocazii diferite, deşi nu avea permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

