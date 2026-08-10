Un studiu publicat în revista iScience a analizat preferințele a trei specii de țânțari – țânțarul febrei galbene (Aedes aegypti), țânțarul-tigru asiatic (Aedes albopictus) și țânțarul de casă sudic (Culex quinquefasciatus) – în cazul a 119 persoane din Miami, Florida, relatează Euronews.

Țânțarii își identifică gazdele folosind o combinație de semnale, printre care dioxidul de carbon, mirosul corporal, căldura, umiditatea și indicii vizuale. Mirosul uman este, la rândul său, un amestec extrem de complex de substanțe chimice, care conține sute de compuși volatili. Diferențele dintre aceștia – unii produși sau modificați de bacteriile care trăiesc pe piele – îi pot ajuta pe țânțari să facă diferența între oameni.

Fiecare specie are propriile preferințe

Cercetătorii au constatat că anumite persoane erau foarte atractive pentru mai multe specii de țânțari. Cu toate acestea, niciuna dintre persoanele incluse în studiu nu s-a numărat printre cele mai atractive pentru toate cele trei specii.

Cu alte cuvinte, faptul că o persoană este deosebit de atractivă pentru o specie de țânțar nu înseamnă neapărat că va fi la fel de atractivă și pentru celelalte.

„Nu ne așteptam ca speciile să prefere persoane diferite atunci când am început studiul”, a declarat Kaylee Marrero, autoarea principală a cercetării. Ea a spus că a fost surprinzător să descopere că fiecare specie are o semnătură microbiană distinctă pe care o folosește drept indiciu.

Țânțarul febrei galbene a manifestat o ușoară preferință pentru participanții de sex masculin și a fost asociat cu anumite tipare ale compușilor volatili și ale bacteriilor de pe piele.

Țânțarul-tigru asiatic a fost atras de niveluri mai ridicate de cetone și de compuși volatili cu caracteristici asemănătoare celor întâlnite la plante, secretați în mod natural de piele.

În cazul țânțarului de casă sudic, activ în special noaptea, cercetătorii au identificat o asociere cu ecosistemul microscopic format din bacterii, fungi și alte microorganisme care trăiesc în mod natural pe pielea oamenilor.

Descoperirea ar putea ajuta la combaterea bolilor

Înțelegerea semnalelor care atrag diferitele specii de țânțari ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai bine țintite pentru combaterea bolilor transmise de aceste insecte, precum dengue, Zika, febra galbenă și virusul West Nile.

„Identificarea componentelor mirosului uman care atrag sau resping țânțarii ar putea duce la dezvoltarea unor noi strategii pentru combaterea bolilor transmise de vectori”, a declarat Matthew DeGennaro, neurogenetician și coordonatorul echipei de cercetare.

O specie, deja prezentă și în România

Cele trei specii analizate nu au aceeași importanță pentru Europa.

Țânțarul-tigru asiatic (Aedes albopictus) este deja prezent în mare parte din Europa, inclusiv în România, și continuă să-și extindă arealul. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), răspândirea sa globală a fost favorizată în mod semnificativ de activitățile umane, iar schimbările climatice sunt așteptate să îi permită să își extindă în continuare teritoriul.

În schimb, țânțarul de casă sudic (Culex quinquefasciatus) este, în general, absent din Europa continentală, preferând regiunile tropicale și subtropicale.

Cercetătorii atrag însă atenția că studiul a fost realizat în condiții de laborator și nu demonstrează că o anumită persoană va fi neapărat înțepată mai des în mediul real. Pentru a vedea cât de bine corespund rezultatele de laborator comportamentului efectiv al țânțarilor sunt necesare și studii desfășurate în teren.