Chiar în aceste momente, polițiștii fac mai multe filtre în zona în care locuiește suspectul și încearcă să-l prindă.

Mihai Simoniac, de 24 de ani, este din localitatea Poienile de sub Munte și a dispărut de acasă cu puțin timp înainte ca instanța să îl condamne la 8 ani și 8 luni închisoare pentru că anul trecut a violat o fată de 16 ani.

Inițial, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, apoi măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu.

Ieri, după ce s-a dat sentința, polițiștii din Secția Rurală Leordina au mers la locuința acestuia pentru a-l ridica și a-l duce la închisoare. Până să ajungă agenții, individul și-ar fi tăiat brățara de monitorizare și a fugit.

Potrivit polițiștilor, măsura arestului la domiciliu a încetat în aceeași zi în care s-a dispus și condamnarea acestuia, însă individul nu avea dreptul să își scoată singur brățara.

Persoanele care dețin informații cu privire la Mihai Simoniac sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112.