Orice inflamație articulară - traumatică sau degenerativă - poate fi tratată prin radiologie intervențională, fără medicamente.

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie internvențională: „Procedura e minim invazivă, se face în sala de angiografie pentru că avem nevoie de imagini, cu anestezie locală. Se introduce o teacă, ca acul de laborator, dar mai groasă, vizualizăm vasele, care trebuie închise, și le închidem cu particule temporare sau definitive. În articulațiile dureroase, studiile histologice publicate au arătat că apar niște nervi, de fapt filamente nervoase nemielinizate, care produc durerea. Aceste filamente dispar prin închiderea unor vase, adică a sursei lor de hrană. Aceasta înseamnă embolizare - închiderea unor vase și periarticulară - care hrănesc țesutul din jurul articulației”.

Corespondent Pro TV: „Orice articulație dureroasă poate fi tratată minim invaziv, spun recomandările mondiale. Asta înseamnă că nu veți mai avea nevoie de medicamente anti-inflamatoare. Aceste tratamente sunt recomdate atât tinerilor, cu multiple mișcări repetitive, cu o singură articulația. Sau vârstinicilor, înainte de indicația de proteză, spun medicii”.

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie internvențională: „În cazul persoanelor active se produce inflamație datorită suprasolicitării, o durere cronică în perioada dintre activități, te doare, se produce o cantitate mai mare de lichid sinovial, o umflare a articulației. Această producție excesivă de lichid sinovial și inflamație poate fi redusă prin embolizarea periariculară”.

În cazul vârstinicilor, se degradează cartilajul, apar dureri.

Dr. Florin Bloj, medic specialist radiologie internvențională: „Deschid niște capilare care n-ar trebuie să fie deschise, ceea ce duce la apariția unor filamente nevoase nemielinizate, care nu răspund la nici un tratament antiinflamator sau antialgic pentru că tratamentul nu are de ce să se prindă”.

Durerea dispare prin intervenție endovasculară.