Trump a declarat în iulie că medicamentele generice importate ar putea fi supuse unor tarife de 100% începând din 2028, care ar putea ajunge la 200% un an mai târziu, în încercarea de a determina companiile farmaceutice să-şi mute producţia în Statele Unite, notează News.ro.

În prezent, medicamentele generice sunt exceptate de la tarifele farmaceutice impuse de administraţia americană în baza Secţiunii 232.

„Pacienţii plătesc tariful”, a declarat CEO-ul grupului farmaceutic elveţian Sandoz, Richard Saynor. Potrivit acestuia, o companie nu va continua să furnizeze în mod sistematic un produs în pierdere, astfel încât producătorii vor avea două variante: să majoreze preţurile sau să retragă produsul de pe piaţă.

Nouă din zece reţete din SUA sunt pentru generice şi biosimilare

Avertismentul este important pentru piaţa americană, unde aproximativ 90% dintre medicamentele eliberate pe bază de reţetă sunt generice, deşi acestea reprezintă o parte mult mai redusă din cheltuielile totale cu medicamentele datorită preţurilor mai mici.

O mare parte din substanţele active utilizate pentru aceste produse sunt fabricate în afara SUA.

Sandoz, unul dintre cei mai mari producători mondiali de medicamente fără protecţie prin brevet, obţine aproximativ un sfert din venituri în America de Nord, inclusiv Canada.

Sandoz vizează peste 100 de biosimilare până în 2040

Compania încearcă în acelaşi timp să profite de un val major de expirări ale brevetelor pentru medicamente originale, în special în oncologie şi imunologie.

Sandoz şi-a stabilit obiectivul de a-şi majora de peste două ori vânzările nete până în 2035 şi de a creşte marja profitului de bază la peste 30%. Până în 2040, grupul vrea să aibă peste 100 de medicamente biosimilare, faţă de 13 în prezent.

O oportunitate suplimentară o reprezintă medicamentele GLP-1 pentru diabet şi scădere în greutate. Saynor estimează că această categorie ar putea genera pentru Sandoz venituri de miliarde de dolari, fără să ofere o estimare mai precisă.

Compania a primit în acest an aprobarea în Brazilia pentru lansarea unei versiuni generice de semaglutidă, substanţa activă din Ozempic şi Wegovy, şi aşteaptă în curând aprobarea în Canada. Pieţele importante din SUA şi Europa nu vor pierde însă exclusivitatea pentru aceste produse decât la începutul deceniului următor.

Sandoz, desprinsă în 2023 din Novartis, intenţionează să acopere aproximativ 80% din valoarea medicamentelor biologice care îşi vor pierde protecţia prin brevet începând din 2035, faţă de aproximativ 50% în prezent.