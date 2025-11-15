Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat. Cele mai căutate specializări

Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la examenul de rezidenţiat care se va desfăşura duminică, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre aceştia vor concura la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”.

Reprezentanţii UMF ”Carol Davila” au anunţat, sâmbătă, că anul acesta, pentru concursul de admitere în rezidenţiat, ce va fi organizat de către Ministerul Sănătăţii prin Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, în centrul Expoziţional ROMEXPO din Capitală, duminică, 16 noiembrie 2025, s-au înscris 3.881 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie.

Centrele de examen la nivel național

La nivel naţional, concursul de rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara şi va aduna la start 10.147 de candidaţi(10.575 de candidaţi/an 2024) care îşi vor disputa şansele pentru ocuparea celor 5.079 de locuri (4.961 locuri/ an 2024) şi 295 de posturi (237 posturi/an 2024).

În centrul universitar Bucureşti, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” vor susţine concursul de intrare în rezidenţiat cei mai mulţi candidaţi, peste 37% din totalul candidaţilor înscrişi la nivelul întregii ţări 3.881: 2.678 pentru domeniul medicină, 809 pentru domeniul medicină dentară şi 394 pentru domeniul farmacie.

La nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidaţi, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidaţi, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenţi.

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, Prof. Dr. Viorel Jinga, a afirmat că rezidenţiatul reprezintă, de fapt, principala poartă de intrare în marea familie a specialiştilor în sănătate.

„Pentru toţi absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din ţară, concursul de rezidenţiat reprezintă mai mult decât un examen, fiind practic principala poartă de intrare în marea familie a specialiştilor în sănătate şi o etapă definitorie în cariera fiecărui medic. Acest test complex reflectă nu doar anii de pregătire intensă, ci şi profundul angajament faţă de ştiinţă şi faţă de oameni. Le transmit tuturor candidaţilor mult succes şi încrederea că rezultatele lor vor fi pe măsura efortului şi a pasiunii investite şi sunt convins că, şi anul acesta, absolvenţii Universităţii noastre vor confirma tradiţia de excelenţă academică a UMF «Carol Davila», obţinând rezultate remarcabile şi demonstrând încă o dată valoarea şcolii medicale româneşti”, a declarat Viorel Jnga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

Cum se desfășoară concursul

Concursul se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. După expirarea timpului alocat concursului şi o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore. Acestea pot viza, întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu. Candidaţii vor putea intra în sala de concurs unde au fost repartizaţi începând cu ora 8:30, pentru ca la ora 10 să înceapă concursul de intrare în rezidenţiat, sesiunea 2025.

Potrivit regulamentului atribuit de către Ministerul Sănătăţii concursului de intrare în rezidenţiat pe loc şi post în medicină, medicină dentară şi farmacie, fiecare candidat a achitat o taxă în valoare de 500 de lei, valoare similară celei din 2023/2024.

Totodată, ocuparea locurilor în specialităţile medicale se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Afişarea rezultatelor se va face numai după semnarea ordinului Ministerului Sănătăţii de confirmare a rezultatelor.

Cele mai căutate specializări

Reprezentanţii UMF ”Carol Davila” au adăugat că într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialităţi, în domeniul medicină se află: medicina de familie - 641 de locuri (555 locuri / an 2024), medicină internă – 190 de locuri, cardiologie – 189 de locuri, anestezie şi terapie intensivă 180 de locuri şi chirurgie generală - 181 de locuri. La polul opus se află : neurologia pediatrică - 5 locuri, medicina sportivă - 6 locuri , expertiza medicală a capacităţii de muncă - 11 locuri, cardiologie pediatrică -12 locuri şi medicina nucleară - 17 locuri.

