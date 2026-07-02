Măsura a fost luată din cauza datoriei pe care statul român o are față de compania farmaceutică pentru vaccinurile comandate în pandemie. În timp ce ROMATSA va contesta procedura, guvernul va relua negocierile cu Pfizer.

Oficialii încearcă să găsească o soluție în acest caz, în care datorăm aproximativ 600 de milioane de euro. Iar zborurile nu vor fi afectate.

Poprire pe încasările din navigația aeriană

Conturile prin care România încasează sute de milioane de euro anual pentru serviciile de navigație aeriană au fost poprite pe 30 iunie, în contul datoriei către compania farmaceutică Pfizer. Guvernul și ROMATSA vor contesta măsura în Belgia. În același timp vor fi reluate negocierile cu producătorul de medicamente.

Ilie Bolojan, prim-ministru interimar: „Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Suntem în situația în care sumele care sunt ușor de reținut, cele care vin de la agenția de control aeriană a Europei către ROMATSA, au fost poprite. Suma care revine anual este de aproape 300 de milioane de euro, iar sentința pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro."

Cum s-a ajuns la datorie

Avem această datorie pentru că statul român nu a mai cumpărat 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 pe care le-a contractat în perioada pandemiei. Compania farmaceutică a dat statul în judecată și a câștigat, iar o instanță din Belgia a dispus acum o măsură care vizează ROMATSA.

Corespondent Știrile PRO TV: „Iată cum s-a ajuns la conturile ROMATSA. Potrivit Ministerului Finanțelor, taxele plătite de companiile aeriene pentru utilizarea spațiului aerian românesc sunt colectate de EUROCONTROL și virate ulterior către România, prin ROMATSA. Oficialii spun că blocarea sumelor nu are legătură cu faptul că ROMATSA ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci cu o măsură dispusă de o instanță din Belgia, la solicitarea Pfizer, asupra banilor care urmau să fie transferați către România."

Poziția Pfizer

Contactați de Știrile PRO TV, reprezentanții Pfizer ne-au declarat: „Hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale care au stat la baza unui răspuns european de succes la pandemie, construit pe principiul solidarității dintre statele membre. Pfizer se așteaptă ca statele membre să respecte hotărârea instanței.”

Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan și conducerea ROMATSA au dat asigurări că regia va funcționa fără probleme în perioada următoare, fără să fie afectate supravegherea și dirijarea zborurilor pe teritoriul nostru.