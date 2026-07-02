El a explicat că blocarea conturilor ROMATSA a fost generată de faptul că România, la fel ca Polonia, a pierdut un proces cu firma Pfizer, referitor la vaccinurile din pandemie.

„Firma ROMATSA împreună cu avocaţii Guvernului României vor depune săptămâna viitoare o contestaţie în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte. Pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer, în aşa fel încât să putem găsi o soluţie, pentru ca activitatea firmei ROMATSA să poată să se desfăşoare fără niciun fel de probleme şi să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o maniera acceptabilă pentru ambele părţi şi într-o formulă sustenabilă pentru bugetul de stat”, a spus premierul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Bolojan a menţionat că Ministerul de Finanţe şi Ministerul Sănătăţii au declanşat negocieri cu Pfizer, dar că în paralel cu aceste negocieri, firma a încredinţat unei companii de avocaţi şi unui executor din Belgia declanşarea procedurii de executare silită.

„Suntem în situaţia în care aceste negocieri vor continua, începând cu săptămâna viitoare, dar aşa cum s-a stabilit între reprezentanţii Ministerului de Finanţe şi firma Pfizer, nu vom putea face comentarii legate de conţinutul acestor negocieri. În paralel cu aceste negocieri, firma Pfizer a încredinţat unei companii de avocaţi şi unui executor din Belgia declanşarea procedurii de executare silită şi acest executor a declanşat această procedură pentru ambele entităţi, atât din Polonia, cât şi din România. Deci suntem în situaţia în care sumele care vin de la Agenţia de control aerian a Europei către ROMATSA au fost poprite. Suma care revine anual este la nivelul de aproximativ 300 de milioane de euro, iar sentinţa pe care Pfizer o are împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro”, a precizat prim-ministrul.

Ilie Bolojan: ROMATSA va funcţiona fără probleme în perioada următoare

„Are această capacitate de a funcţiona, deci nu va fi afectată supravegherea şi dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României”, a spus el.

ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer România împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3,42 miliarde de lei (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,565 milioane de euro.