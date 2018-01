Criză de sânge acută în România. Familiile pacienților își riscă libertatea pentru a primi sânge

Mai puţin de 2% dintre români donează sânge, iar lipsa de donatori a provocat o criză care durează de ani de zile.

În România, donatorii primesc recompense materiale, precum tichetele de masă şi transportul gratuit. Țări în care nu se primește nimic în schimbul acestui gest de omenie au un procent de donare mai mare.

În Bucureşti, există un singur centru de transfuzii sanguine care furnizează plasmă şi produse derivate pentru 60 de spitale.

În București, se poate mai poate dona la spitalele Fundeni, Universitar și Floreasca, dar programul de donare este de la 07:30, la 13:30 și asta, în primul rând, din cauza lipsei de personal. O problemă semnalată de multă vreme, dar pe care autoritățile din sănătate deocamdată nu au rezolvat-o.

Cei care vor să doneze sânge trebuie să știe că trebuie să mănânce înainte să vină, să nu bea alcool în ultimele 48 de ore și să nu fumeze.

O altă problemă cu care se confruntă rudele pacienților grav bolnavi este faptul că la anumite spitale li se cere să facă dovada scrisă a faptului că au existat donatori pentru un pacient sau altul. Este total incorect, pentru că un astfel de schimb de informații trebuie să se facă doar între centrul de transfuzii și spitalul respectiv.

Criză de sânge cu care se confruntă majoritatea spitalelor din România, generează situații, la limita legii. Sunt medici care le cer rudelor pacienților să cheme cât mai mulți oameni să doneze pentru bolnav. Unii chiar spun că fără acești donatori pacientul respectiv nu va primi sânge, deși acest lucru este ilegal, și poate fi pedepsit, cu închisoarea.

Rețelele de socializare sunt pline de apeluri disperate prin care oamenii caută donatori pentru pacienți în stare gravă: cu nume și diagnostic. Cei care pot sunt rugați să meargă la centrele de recoltare și să spună numele pacientului pentru care donează sânge.

De multe ori, familiile disperate stau pe holurile centrele de transfuzii și îi roagă pe donatori necunoscuți să îi ajute pe cei bolnavi.

Eugen Vaida, donator: ''Era o doamnă aici la transfuzie, chiar venisem să donez și m-a întrebat dacă donez și mi-a arătat cazul ei, mi-a arătat despre ce vorba, am văzut analizele și am donat pentru ea atunci. Am scris pe formular aici în spate pentru cine donez.”

Numele scris pe formularul pe care îl completează donatorii este așa numită dovadă pe care o cer unii medici.

Gabriela: “Am întâlnit aici pe cineva care mi-a spus că au un prieten care are nevoie, erau disperați și am acceptat să donez pentru el''

Camelia Roșu, directorul Centrului de transfuzii Brașov: ”Sunt și donatori care vin să doneze pentru cineva anume și nu înțeleg că nu se poate și că donarea este anonimă, pacientul nu-l cunoaștem și în cazul acesta ei pleacă.”

Toate aceste situații nu ar trebui să se întâmple pentru că legea spune că donarea de sânge este voluntară și anonimă, iar divulgarea identității donatorului sau a primitorului reprezintă contravenție.

Sângele poate ajunge la spitale la 72 de ore de la donare. Dar ce se întâmplă cu pacienții care nu au rude sau suficienți prieteni care să le vină în ajutor? Medicii sunt obligați să trateze cu prioritate copiii, urgențele și operațiile complicate. Atenție, nu au voie să condiționeze transfuziile pacienților în funcție de donatorii strânși.

Reporter: „S-a întâmplat să știți cui trimiteți și să vi se ceară din spital sânge pentru o anumită persoană? ”

Camelia Roșu, directorul Centrului de transfuzii Brașov: Se întâmplă, dar nu trimitem. Noi nu trimitem pentru o anumită persoană''

În România este o criză acută de sânge pentru că doar 2 la sută din populație donează. În capitală de exemplu, anul trecut au fost puțîn peste 50 de mii de donări iar necesarul ar fi dublu.

Dacă doriți să donați sânge beneficiați conform legii de o zi liberă de la serviciu, reducere de 50 la sută pentru transportul în comun și tichete de masă în valoare de 70 de lei. În plus analizele necesare pentru a putea dona sunt gratuite. Locurile unde se donează sânge sunt centrele de trasnfuzii și spitalele care au centre de recoltare.