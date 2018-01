41 de morţi şi zeci de răniţi într-un incendiu la un spital din Coreea de Sud

Cel puţin 41 de oameni au murit şi alte câteva zeci de persoane au fost rănite, potrivit unui bilanţ provizoriu. Mulți dintre răniți sunt în stare critică.

Se pare că focul s-ar fi declanşat la secţia de urgenţă a spitalului, specializat în cardiologie.

Aproximativ 200 de pacienţi erau în clădire şi în sanatoriul alăturat, dar mulţi au fost evacuaţi în siguranţă.

Acesta este incendiul cu cele mai multe victime din ultimul deceniu în Coreea de Sud, dar nu e tocmai un caz izolat.

Cu doar o lună în urmă, 29 de oameni au murit, după ce o sală de sport a luat foc

