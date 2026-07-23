Este vorba despre angajarea unor asistenți medicali la Spitalul Marie Curie din Capitală, unde secția de terapie intensivă nou-născuți se confruntă cu probleme uriașe din cauza lipsei de personal. Până la începutul săptămânii viitoare, responsabilii din Sănătate trebuie să evalueze problema, în funcție de cheltuieli și de numărul de pacienți internați.

Cinci asistente medicale care lucrau în secția de terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie sunt în concediu de maternitate. Alte două și-au dat deja demisia, iar o a treia a anunțat că mai vine doar până la finalul lunii. Astfel, lipsa de personal a dus la reducerea numărului de paturi pentru îngrijirea bebelușilor în stare gravă, de la 27 la 22, deși pe lista de așteptare sunt mereu copii cu probleme grave.

Prof. dr. Cătălin Cârstoneavu, șeful secției ATI nou-născuți: „Tot timpul am stat cu listă de așteptare. Avem 140 de morți pe lista aia în șase luni. Prin proiectul PNRR am încercat să creștem numărul de posturi, în scurtă vreme o să avem niște fantome PNRR aici, care nu vor avea personal.”

Reporter: „Cât durează pregătirea unei asistente care să lucreze aici?”

Prof. dr. Cătălin Cârstoneavu: „Zece ani.”

Asistentă: „Pentru noi munca s-a dublat, avem mai multe nopți, e foarte greu.”

Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi pentru acest spital. De ani de zile, probleme cu lipsa de personal sunt peste tot în țară.

O statistică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată un deficit de personal chiar în marile unități sanitare, indiferent că sunt pentru adulți sau de pediatrie. Pe timpul verii, când este și perioada de concedii, asistentele și infirmierele abia își acoperă turele.

Ministerul Sănătății a cerut deja, printr-un memorandum, deblocarea a peste 7.600 de posturi în spitale.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: „Este în avizare la Ministerul de Finanțe, în momentul în care avem acest aviz vom putea promova acest memorandum. Anul trecut nu a fost o asemenea măsură.”

Corespondent Știrile ProTV: „Conform Ministerului Sănătății, 10 din cele 11 avize au fost obținute până acum pentru acest memorandum. În ședința de Guvern s-a stabilit și că, până luni, cei de la Sănătate să facă o evaluare pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi, în funcție de cheltuieli și gradul de ocupare al paturilor.”

În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale.