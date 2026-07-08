În total, vor fi angajați, aproape 2.000 de doctori și 3.000 de asistenți. De mai bine de un an gărzile de neurologie de la Spitalul Județean din Alexandria nu mai pot fi acoperite în fiecare zi.

Secția este nouă și este dotată cu tot ce trebuie, spune șefa de aici, căreia îi este imposibil să găsească medici.

Elena Mălureanu, șefa secție neurologie Alexandria: „Avem gărzi groaznice, după o gardă nu-ți revii câteva zile că numai bine intri în următoarea gardă. Nu se prezintă nimeni, nu dă nimeni niciun telefon măcar să întrebe. Am bătut la ușa clinicilor din Bucureșți, am căutat rezidenți..se oferă condițîi, stimulente, locuință, nu vor să vină în Alexandria''

Situația se repetă și în alte orașe mici. În tot acest timp spitalele mari nu au suficient personal mediu. În secția de Radiologie Intervențională a Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare lucrează acum cinci medici. Tratează pacienții cu AVC sau anevrisme cerebrale. Problema este că au un singur asistent, așa că doctorii fac și munca asistenților.

Răzvan Stănciulescu, șeful secției de radiologie intervențională: „Trebuie să venim cel puțin 2. Venim de acasă, în afara programului de lucru, fără a fi plătiți. 80% din trombectomii sunt în afara programului, asta înseamnă după-amiză, seara sau chiar noapte. Avem deficit de personal în întreg spitalul''.

Aproape toate spitalele au cerut deblocarea posturilor. Doar cei de la Bagdasar-Arseni spun că au nevoie de 370 de oameni, în mare parte asistenți medicali. Problema este că atunci când se organizează concursuri, mulți se prezintă degeaba.

Mircea Timofte, președintele Ordinului Asistenșilor Medicali România: „Se scot posturi la concurs multe se ocupă 10-15% pentru că nu reușesc să ia notă de trecere. Explicația nivelul scăzut de pregătire în majoritatea școlilor postliceale. Nu că nu știu să ia o tensiune, nu știu să scrie și să citească - mulți absolvenți cu note mari''

Cseke Atilla, ministrul interimar al Sănătății: „În 2024 când a fost ultima deblocare de posturi în sistemul sanitar s-au ocupat 59%. Noi nu putem să influențăm ocuparea posturilor. Pe anumite psoturi este mai greu, de exemplu într-o zonă defavorizată”.

Corespondent PRO TV: „Peste 7.600 de posturi din spitale vor fi deblocate, a anunțat Ministerul Sănătății. 1.910 sunt pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 2.200 pentru personal auxiliar. După aprobarea memorandumului în ședința de guvern, spitalele vor începe procedurile pentru organizarea concursurilor.''