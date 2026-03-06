Guvernul ucrainean a recomandat cetăţenilor săi „să se abţină (de la deplasări - n.r.), având în vedere imposibilitatea de a le garanta siguranţa pe fondul acţiunilor arbitrare ale autorităţilor maghiare”.

Anterior, autorităţile fiscale maghiare au confirmat deschiderea unei anchete pentru spălare de bani împotriva a şapte ucraineni, printre care un fost general al serviciilor secrete. „Este absolut normal să ne întrebăm dacă nu ar putea fi vorba, de fapt, de banii mafiei de război ucrainene”, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, agenţiei MTI.

Viktor Orban spune că va opri transporturile de tranzit prin Ungaria

El a menţionat că, din ianuarie, un total de „900 de milioane de dolari şi 420 de milioane de euro” ar fi fost transportaţi „în numerar” prin Ungaria, precum şi „146 de kilograme de lingouri de aur”.

Această arestare a fost calificată drept „luare de ostatici” de către Ucraina, fapt pe care Viktor Orban, prim-ministrul naţionalist maghiar, l-a recunoscut într-un interviu acordat radioului maghiar. „Vom înceta să mai permitem tranzitul prin Ungaria a bunurilor importante pentru Ucraina, până când vom primi aprobarea Ucrainei pentru livrările de petrol”, a declarat acesta.

Deşi Ungaria este membră a Uniunii Europene şi a NATO, ea şi-a consolidat legăturile cu Moscova de la invazia rusă în Ucraina, în 2022, iar relaţiile dintre Ungaria şi Ucraina sunt la un nivel scăzut de mai mulţi ani.

Însă acestea se deteriorează rapid, în timp ce Viktor Orban face campanie pentru realegerea sa.

El afirmă, în special, că doreşte să apere minoritatea maghiară din Ucraina şi a obţinut săptămâna aceasta de la Vladimir Putin eliberarea unor soldaţi ucraineni de origine maghiară, un gest calificat de Kiev drept o manipulare „cinică” a prizonierilor de război.

La rândul său, liderul maghiar îl acuză preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că foloseşte argumente false pentru a întârzia reluarea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba, a cărui porţiune care traversează Ucraina a fost avariată de un atac rus în ianuarie.

Joi, Zelenski şi-a asumat fără echivoc blocarea acestui tranzit din motive politice. „Sincer să fiu, nu îl voi restabili. Aceasta este poziţia mea”, a declarat el în cadrul unei reuniuni cu oficiali guvernamentali.

„Am spus acest lucru conducerii Uniunii Europene. Pentru că este petrol rusesc. Există anumite principii care nu au preţ. Ei ne omoară, iar noi ar trebui să furnizăm petrol lui Orban pentru că bietul Orban nu poate câştiga alegerile fără acest petrol”, a explicat el.

Ungaria blochează sancțiunile împotriva Rusiei

Budapesta blochează, ca represalii, împrumutul UE de 90 de miliarde de euro către Ucraina şi adoptarea unui nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

Iar Volodimir Zelenski s-a arătat ameninţător joi. „Sperăm că o singură persoană din UE nu va bloca cei 90 de miliarde. În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Să o sune ei şi să-i vorbească în limba lor”, a spus el.

Declaraţia liderului ucrainean a fost condamnată atât de guvernul maghiar, cât şi de opoziţie, care de obicei are o atitudine mai favorabilă faţă de Kiev.

Viktor Orban a insistat că nu va ceda cererilor Kievului. „Nici măcar dacă mă şantajează, nici măcar dacă îmi ameninţă viaţa, pentru că, în fond, nu este vorba despre mine. Sunt convins că nu trebuie să cedăm, pentru că ar fi rău pentru ţară”, a spus Orban.

Această criză este agravată de recentele creşteri ale preţurilor petrolului şi gazelor, observate de la începutul atacurilor israeliano-americane în Iran.

Preţurile ridicate ale energiei sunt un punct negru pentru economia maghiară, deja stagnantă, în timp ce sondajele sunt nefavorabile pentru Orban după şaisprezece ani la putere.