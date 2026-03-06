Făptașul are doar 15 ani. Locuința lui a fost percheziționată, însă arma nu a fost găsită.

Filmarea în care adolescentul trage de trei ori cu o armă spre un alt tânăr, în parcarea unui centru comercial, a apărut în spațiul public zilele trecute.

Polițiștii i-au identificat rapid pe cei implicați. Potrivit anchetatorilor, tinerii se cunoșteau, însă între ei a izbucnit un conflict. Acela a fost momentul când s-a folosit arma, pentru intimidare.

Casa în care locuiește băiatul de 15 ani a fost percheziționată. Acolo, polițiștii au găsit și opt proiectile de plastic, dar și hainele purtate de adolescent în acea zi.

Nu au găsit însă pistolul cu care a tras. Adolescentul le-a spus că, după incident, l-a aruncat la gunoi, iar între timp gunoiul a fost ridicat.

Anchetatorii au descoperit însă factura, pentru că băiatul a cumpărat arma recent, de pe internet. Este un pistol neletal, pentru care nu este nevoie de autorizare.

Acum se fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept.