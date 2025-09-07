CNAS avertizează: Opiniile medicale fără bază științifică întârzie diagnosticul și afectează tratamentul

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a avertizat, sâmbătă, cu privire la apariţia în spaţiul public de mesaje şi opinii legate de sănătate fără dovezi ştiinţifice.

"În ultima perioadă au apărut în spaţiul public mesaje şi opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi ştiinţifice şi care pot crea confuzie sau teamă. Unele dintre aceste mesaje sunt promovate chiar de persoane cu pregătire medicală, dar care aleg să ignore cunoştinţele fundamentale dobândite în facultatea de medicină şi recomandările validate de comunitatea ştiinţifică internaţională", este recomandarea transmisă de conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, preşedintele CNAS.

Astfel de informaţii nefondate, spune el, reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei: ele pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect şi la timp şi pot afecta succesul tratamentelor.

"CNAS vă asigură că: medicii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să respecte ghidurile şi protocoalele medicale validate ştiinţific; prescrierea de medicamente şi conduita medicală se bazează exclusiv pe evidenţe clare, recunoscute şi acceptate de comunitatea medicală; obiectivul nostru principal este protejarea sănătăţii dumneavoastră printr-un act medical de calitate, sigur şi responsabil", precizează Moldovan.

El adaugă faptul că relaţia medic-pacient se bazează pe încredere şi comunicare corectă.

"Atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discutaţi direct cu medicul dumneavoastră de familie sau cu specialistul care vă urmăreşte cazul, nu să vă lăsaţi influenţaţi de opinii răspândite fără fundament. Avem nevoie să vindecăm relaţia medic-pacient şi să reconstruim încrederea reciprocă. Doar astfel putem asigura un sistem de sănătate funcţional, care să răspundă cu adevărat nevoilor dumneavoastră. Este momentul să avem din nou încredere unii în ceilalţi!", mai spune dr. Horaţiu-Remus Moldovan.

Şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a apreciat sâmbătă că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor.

"Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna şi nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienţilor în tratamentele moderne", a transmis ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Reacţia ministrului Sănătăţii vine după ce, în cursul zilei de sâmbătă, la Braşov, a avut loc o conferinţă intitulată "COVID-19&Convergenţa Bio-Digitală". La eveniment, care a fost transmis live pe mai multe platforme online, au participat mai mulţi medici din ţară.

