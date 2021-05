Cercetător: Pragul de 5 milioane de vaccinați va fi atins cel mai devreme în data de 10 iunie

Autoritățile au anunțat în repetate rânduri că mult așteptata relaxare de la 1 iunie este condiționată de atingerea pragului de cinci milioane de vaccinați până la 1 iunie.

Însă, la ritmul actual de vaccinare, acest obiectiv nu va putea fi atins. Au recunoscut atât Ministrul Sănătății cât și coordonatorul campaniei de vaccinare, în ciuda optimismului arătat de premierul Cîțu.

Potrivit cifrelor oficiale, până pe 10 mai, au fost vaccinaţi cu cel puţin o doză peste 3,6 milioane de români. Mai avem 20 de zile până la 1 iunie, ceea ce înseamnă că ar trebui să se vaccineze cel puţin 70 de mii de oameni pe zi. Realitatea din teren ne arată însă altceva.

După 1 mai, nu am mai atins nici măcar 50 de mii de persoane nou-vaccinate cu prima doză, spre deosebire de luna aprilie, când interesul era crescut şi am avut chiar şi recorduri de peste 60 de mii într-o zi. În aceste condiţii, facem calculul şi obţinem data la care am putea ajunge la pragul de 5 milioane. Specialiştii ne spun şi motivele întârzierii.

Octavian Jurma, cercetător: "La rata curentă de vaccinare care este puţin sub 50 de mii de persoane vaccinate pe zi, în medie, pentru prima dată, înseamnă că pragul acesta asumat de 5 milioane de persoane vaccinate cu minim o doză va fi atins cel mai devreme în data de 10 iunie. Relaxarea şi măsurile de relaxare care se anunţă în continuu, non-stop, nu fac altceva decât să inhibe vaccinarea. Dacă guvernul spune non-stop că n-am niciun motiv să mă tem pentru că ne relaxăm şi totul e bine şi incidența scade, atunci ce motiv mai am să mă vaccinez?”

Scăderea interesului pentru vaccinare reiese şi din datele oficiale. În acest moment, în platforma de programări sunt înscrise peste 1,2 milioane de persoane, dar din acestea doar 67.000 s-au programate pentru prima doză, restul fiind rapeluri. Vestea bună este că în primele trei zile de când a fost permisă vaccinarea la liber, s-au imunizat aproape 100 de mii de oameni, cu 30% mai mulţi decât cei care erau programaţi în platformă. Şi o altă veste bună vine din Capitală.

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare: "Pentru Bucureşti, avem o rată de acoperire de circa 33,8% din populaţia rezidentă şi, dacă eliminăm populaţia sub 16 ani, avem o rată de acoperire vaccinală în momentul de fată de 40%, ceea ce înseamnă o rată suficient de bună şi cred că acest lucru, cel puţin parţial, explică şi evoluţia favorabilă a pandemiei".

Andrei Baciu, vicepreşedintele comitetului de coordonare: "Toate activităţile de până acum clasează România pe locul 6 dacă este să ne uităm la vaccinare cu doza completă, la nivel european şi o poziţionare globală pe locul 18".

Şi totuşi, în ceea ce priveşte imunizarea cu prima doză, România are una dintre cele mai mici rate de vaccinare, potrivit cifrelor centralizate de Centrul European pentru Controlul Bolilor - 21,4%. Doar Bulgaria, Letonia şi Croaţia au o rata mai mică. La fel de prost stăm şi în ceea ce priveşte imunizarea persoanelor vulnerabile: doar 30% din cei de peste 65 de ani au fost imunizaţi până acum.