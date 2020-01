Cele 5 obiceiuri la care trebuie să renunți pentru a trăi mai mult cu până la 14 ani

Eliminarea câtorva obiceiuri nesănătoase, pe care le au majoritatea oamenilor, ne pot prelungi viața cu mai mult de 10 ani și elimină riscul de diabet, boli cardiovasculare sau chiar cancer, arată un nou studiu citat de CNN.

Este vorba despre cinci elemente care au un puternic impact negativ asupra sănătății: fumatul, lipsa activităților fizice, alcoolul, obezitatea și dietele năsănătoase.

"Am descoperit că un stil de viață sănătos poate extinde durata de viață a a unei persoane și să o ferească de boli. În mod special, femeile care practică cele cinci obiceiuri au câştigat peste 10 ani în plus de viaţă fără boală, iar bărbaţii au primit aproape opt ani în plus", spune doctorul Frank Hu, șeful departamentului de nutriție al Școlii de Sănătate Publică de la Harvard.

Cercetarea reprezintă o extensie a unui studiu publicat anul trecut, desfășurat asupra a 38.000 de bărbați, timp de 28 de ani și asupra a 73.000 de femei, timp de 34 de ani.

Rezultatele studiului arată că femeile care au adoptat un cele cinci elemente ale unui stil de viață sănătos în jurul vârstei de 50 de ani au trăit cu 14 ani mai mult decât cele care nu au respectat aceste sfaturi. În același timp, bărbații care au început să respecte aceste reguli, au trăit cu 12 ani mai mult.