Medicul care le spune viitoarelor mame dacă bebelușii lor vor veni pe lume sănătoşi

În fiecare zi, în laborator, doctoriţa Mariela Militaru face teste care îi arătă dacă o gravidă poartă un copil sănătos sau dacă bebeluşul va veni pe lume cu o boală congenitală. Este medic genetician.

Dr. Mariela Militaru: "3 markeri, prezenţa a 3 cromozomi. Sindrom Down."

Datorită noilor echipamnete extrem de performante, acele secventatoate de nouă generatoie care pot analiza milioane de adnee în ac timp..genetică a ţinut pasul cu tehnologia, cu dezv computerelor în special''

Dr. Mariela Militaru: ''Scopul nu este întreruperea sarcinii, ci de a informa părinţii că acel copil are o boală genetică cu o anumită mutaţie..că există sau nu un tratament după ce se naste."



Evoluţia geneticii face că în anumite boli extrem de grave, cum este cancerul, medicii să poate identifica tratamentul care trebuie aplicat unui pacient în funcţie de caracteristicile sale genetice: este vorba despre terapiile ţintite.

Dr. Mariela Militaru: "Dacă sora mea are un tip de cancer şi a funcţionat un medicament nu înseamnă că va merge şi la mine...factorul genetic e foarte important şi va deveni din ce în ce mai studiat''.



Testele genetice le arata doctorilor tot ce trebuie să ştie despre corpul uman, inclusiv care sunt factorii de risc la care este expus pacientul în funcţie de bagajul genetic moştenit.



Dr. Mariela Militaru: ''Evaluează intoleranța şi un potenţial risc pentru o anumită patologie, hipertensiue pentru că avem o anumită mutaţie genetică. Ce putem face în acest sens, să mâncăm mai puţin sărat''.



Cu o experienţă de peste 20 de ani, doctoriţa Mariela Militaru este mândră că această ramură a medicinii s-a dezvoltat foarte mult în România.

Dr. Mariela Militaru: ''Mi s-au aliniat genele şi astrele, aşa între ghilimele, îmi place foarte mult ceea ce fac."



Dr. Andreea Catana, medic primar genetică medicală: "Să lucrezi cu domana doctor Militaru e foarte bine. În primul rând să înveţi foarte multe lucrui de la dânsa. E o persoană foarte agreabilă, e întotdeauna pozitivă şi asta e foarte bine că stai cu oamenii cu care lucrezi ore în şir. Avem mulţi colegi pentru care pacientul e doar pacient. Ea se implică şi emoţional."



Iar în timpul liber, doctoriţa merge de câte ori are ocazia în drumeţii. Şi mai mereu o însoţeşte Misha, căţeluşa familiei.

Dr. Mariela Militaru: "Încerc măcar o dată la două săptămâni să îmi fac timp pentru familie pentru căţel şi de obicei ieşim împreună cu căţelul la plimbare. Îmi place să urc şi pe munte, dar din pcate zilele de concediu sunt numărate, că avem destul de mult de lucru."



Dr. Mariela Militaru: "O zi perfectă este ziua în care ajung la 6.30 seara acasă împăcată că am ajutat mulţi pacienţi, că am învăţat mulţi studenţi şi că am o bună apreciere din partea tuturor".