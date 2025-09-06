Ce se întâmplă cu adulții de vârstă mijlocie și înaintată care consumă micul dejun mai târziu - studiu

06-09-2025 | 09:45
micul dejun
Rezultatele unei cercetări recente arată că un mic dejun întârziat este asociat cu un risc mai mare de probleme fizice și psihologice, dar și cu o creștere a mortalității în rândul adulților aflați la vârsta mijlocie și înaintată mai în vârstă.

 

 

Dacă studiile pe această temă s-au concentrat până acum pe copii sau adulți tineri, cercetătorii de la Mass General Brigham și-au îndreptat atenția asupra adulților de vârstă mijlocie și mai înaintată, pentru a înțelege mai bine dacă orele de masă sunt legate de probleme de sănătate asociate îmbătrânirii. Acest grup demografic a fost, în mare parte, ignorat în ceea ce privește știința crononutriției – adică momentul în care mâncăm.

„Până acum, am avut o înțelegere limitată a modului în care se schimbă programul meselor la vârste mai înaintate și cum se leagă aceste schimbări de sănătate și longevitate”, spune autorul principal al studiului, Hassan Dashti, doctor în științe, nutriționist și biolog circadian la Massachusetts General Hospital.

Articolul integral pe spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

