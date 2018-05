Ce înseamnă ADHD Sindromul hiperkinetic şi cum se manifestă

Specialiştii considera că atacul băiatului de 9 ani asupra bunicii sale ar fi fost cauzat de tulburarea de care copilul suferă: sindromul ADHD.

ADHD-ul se caracterizeaza prin debutul precoce, inainte de varsta de 7 ani, a unei combinatii intre hiperactivitate, comportament dezordonat si lipsa de atentie. Durata acestei tulburari trebuie sa fie de minim 6 luni, iar simptomele sunt grupate in cele de inatentie si cele de hiperactivitate / impulsivitate.

Minorul care și-a ucis bunica ar suferi de sindromul ADHD. Ce le-a povestit anchetatorilor

Lipsa de atentie - copilul afectat de ADHD :

- nu poate da atentia cuvenita detaliilor, sau face greseli din neglijenta la efectuarea temelor scolare, la serviciu sau acasa

- nu poate sa isi mentina atentia suficient de mult timp

uneori pare a nu asculta pe cel care ii vorbeste

- nu respecta instructiunile sau regulile si nu este in stare sa isi termine temele, sarcinile casnice sau obligatiile de la locul de munca, desi intelege instructiunile si nu este opozitionist

- nu poate organiza sarcini sau activitati

adesea evita sau nu este dispus sa efectueze sarcini care necesita un efort mintal sustinut

- foarte des isi pierde lucrurile (jucarii, teme pentru acasa, rechizite )

- este usor de distras de stimuli fara importanta

uita frecvent

Hiperactivitatea - copilul afectat de ADHD :

- se foieste pe loc, se joaca cu mainile sau picioarele

- se ridica de pe scaun atunci cand ar trebui sa fie asezat

- alearga in jur sau se catara excesiv de mult, atunci cand acest lucru nu este potrivit, sau, in cazul adolescentilor, manifesta neliniste

- are dificultati in a se juca sau a efectua activitati distractive in liniste

- actioneaza ca si cum ar fi impins de un motor

- vorbeste excesiv de mult

Impulsivitatea - copilul afectat de ADHD :

- “tranteste” des raspunsuri inainte ca intrebarile sa fie complet formulate

- nu isi asteapta randul

- intrerupe sau deranjeaza pe altii, intervenind in discutiile sau jocul altora

Aceste simptome trebuie sa fie prezente in doua sau mai multe situatii (de exemplu : scoala sau serviciu si acasa).

