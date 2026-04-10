Campania are ca obiectiv principal informarea cu privire la semnele și simptomele AVC, precum și importanța intervenției rapide. Deși această afecțiune este adesea asociată cu vârstele înaintate, specialiștii atrag atenția că recunoașterea simptomelor de către copii poate face diferența în salvarea vieții unui părinte sau bunic.

Eroii FAST este o inițiativă educativă care a câștigat deja premii și care este concepută să crească gradul de sensibilizare cu privire la simptomele accidentului vascular cerebral și necesitatea unor măsuri rapide. Aceasta se bazează pe entuziasmul uimitor al copiilor de a învăța și împărtăși, încurajând răspândirea cunoștințelor pentru restul familiei lor, în special bunicilor acestora.

Pacienții cu accident vascular cerebral au nevoie de servicii medicale de înaltă calitate cât mai repede posibil, astfel că creșterea gradului de conștientizare a simptomelor poate salva vieți.

Cele mai frecvente simptome ale unui AVC sunt: asimetrie facială (fața căzută), slăbiciune la nivelul unui braț, vorbire incoerentă (neclară). Chiar și doar unul dintre aceste semne poate arăta că este vorba de un accident vascular cerebral și atunci trebuie alertat serviciul de urgență 112.

Alexandru Rogobete, ministrul sănătății: „O societate sănătoasă se construiește prin educație medicală timpurie. Copiii informați devin adulți responsabili și pot contribui, uneori decisiv, în situații critice din familie sau comunitate. Prin intermediul "Eroilor FAST", ne propunem să explicăm celor mici, într-un mod accesibil și prietenos, cum pot recunoaște semnele unui accident vascular cerebral și cât de important este să acționeze rapid.''

Liliana Curea, președinta ALIA: „Eroii FAST este un proiect internațional în care noi suntem parteneri. A fost conceput pentru copiii cu vârste între 5 și 9 ani și se desfășoară deja în grădinițele și școlile din România. Este o campanie care are un mare succes în rândul celor mici, pentru că, deși subiectul este unul extrem de important, persoanjele sunt distractive și lecțiile sunt pe înțelesul copiilor.''

În fiecare an, în România, peste 60.000 de persoane suferă un accident vascular cerebral. Din păcate, pentru că nu sunt recunoscute semnele, prea puține primesc la timp ajutorul necesar.